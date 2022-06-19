25年研究化成一劑疫苗 魏斯曼很感動

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賓夕法尼亞大學教授魏斯曼因mRNA領域研究奠定新冠病毒疫苗基礎，成為今年唐獎生技醫藥獎得主之一。在注射疫苗的當下，魏斯曼說，25年研究化成一劑疫苗讓他大為感動。中央社記者江今葉費城攝 111年6月19日

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（中央社記者江今葉費城19日專電）賓夕法尼亞大學教授魏斯曼因mRNA領域研究奠定新冠病毒疫苗基礎，成為今年唐獎生技醫藥獎得主之一。在注射疫苗的當下，魏斯曼說，25年研究化成一劑疫苗，讓他大為感動。

2019年底，從中國武漢爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）迅速肆虐全球，至今已有超過5億人感染，逾620萬人不幸喪命，這個大流行的世紀疫情，若非疫苗問世，情況可能會比現在更為嚴峻。

而這背後的功臣正是魏斯曼（Drew Weissman）、匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）以及加拿大英屬哥倫比亞大學教授庫利斯（Pieter Cullis）。三人因為在這方面的卓著研究，共同獲得今年唐獎生技醫藥類獎項。

從事研究超過35年，投入RNA研究也已經25年，魏斯曼成為疫苗研發的先驅，一朝成名，不僅是今年唐獎得主，外界也看好他與卡里科有機會奪下諾貝爾醫學獎。

對於能和卡里科共同獲得唐獎殊榮，魏斯曼認為這是難以置信的榮耀，能成為非常具有聲望的科學家群體的一分子。他特別感謝白宮首席防疫專家、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）教導他許多關於人類免疫缺乏病毒（HIV）的知識，也感謝一路和他進行研究的許多人。

儘管研究成果獲得國際肯定，但魏斯曼的研究之路曾經孤單、漫長。

魏斯曼說，過去雖然有幾組研究團隊從事RNA研究，但人數有限，當他和卡里科投入RNA研究時，幾乎沒有人對這個領域有興趣，許多研究人員不認為RNA具有研究潛力，甚至認為魏斯曼在浪費他的職業生涯，「現在我可以回去嘲笑他們說，看吧！成果豐碩」。

寡言的魏斯曼只有談到RNA時會侃侃而談。他耐心解釋說，RNA其實不是新領域，在1961年就被發現，但直到1995年才用於人體研究。儘管不是全新研究領域，但因為是第一個經美國食品藥品監督管理局（FDA）批准的mRNA疫苗，才廣為人知。

魏斯曼回憶第三階段臨床實驗結果公布時，他的妻子到他辦公室跟他說，「他們宣布試驗結果有95%成效」，他只簡單回說，「真是太好了，讓我回去工作」，因為「我知道疫苗會起作用，我們只是在等待結果」。

身為第一批接種新冠疫苗的人，魏斯曼說，「25年的工作成果打在手臂上，讓人非常興奮」，「我知道現在有了能因應疫情大流行的東西，我們有辦法控制流行病，這對我來說非常重要」。這也是他向世界展示疫苗安全的方法，鼓勵民眾接種疫苗。

在全球許多實驗室仍致力於研究新冠疫苗時，魏斯曼已經往前跨進一步，與全球約250個實驗室進行廣泛的RNA相關研究，包括mRNA疫苗、RNA療法、瘧疾疫苗、基因治療等不同項目研究。

面對新冠病毒的肆虐，魏斯曼儘管為疫苗研發奠定基礎，讓人類免於更多病故，但他也認為，與其追逐一個又一個變異株而更新疫苗，更該推動的是開發泛新冠病毒疫苗，有效對抗所有未來可能出現的變異株，同時也應研發通用的流感病毒疫苗，保護民眾免受新的流行疾病侵襲，阻止下一次疫情大流行。（編輯：周永捷）1110619