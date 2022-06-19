開發mRNA疫苗抗COVID-19 3醫學家獲唐獎肯定

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北19日電）第5屆唐獎生技醫藥獎今天揭曉，由3名醫學家獲獎，他們發現關鍵的疫苗學觀念和方法，進而成功開發對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的mRNA疫苗，幫助人類對抗新興傳染病。

第5屆唐獎今天上午10時在台北舉行，唐獎教育基金會執行長陳振川、生技醫藥獎評選委員會召集人張文昌、中央研究院轉譯醫學專題中心執行長陶秘華、中央研究院副院長劉扶東出席。

陳振川致詞表示，今年適逢唐獎10週年，唐獎多次準確預測諾貝爾獎得主，唐獎頒發的這些專家學者都很有機會獲得更高獎項，基金會特別感受到，全球人類受到傳染病或癌症影響，他們都非常積極尋找解決方案，這正彰顯生技醫藥科技在現代社會的重要性。

張文昌揭曉生技醫藥獎得主，包括美國免疫學家德魯．魏斯曼（Drew Weissman）、生物化學家卡塔林．卡里科（Katalin Karikó）及加拿大物理學家彼得．庫利斯（Pieter Cullis），表彰發現關鍵的疫苗學觀念和方法，進而成功開發對抗COVID-19的mRNA疫苗。

劉扶東介紹3名得獎人主要貢獻指出，卡里科及魏斯曼發明了降低mRNA免疫原性的方法，庫利斯開發了脂質奈米顆粒系統，用以傳送mRNA疫苗。

劉扶東表示，相信面對不斷出現新變異株的未來，mRNA疫苗仍然是可以辨識新變異株的重要疫苗，可以設計出更精準的疫苗，是蛋白質療法的典範之一；3名得獎人努力不懈的結果是mRNA疫苗的開發基礎，挽救數百萬人的生命，他們改變了疫苗學，也開創了以mRNA療法的新時代。

陶秘華說明，RNA技術是全新藥物製造平台，最主要功效是在細胞內，讓細胞製造病人需要的蛋白，現行主流技術是在工廠製造好後再打入病人體內。

陶秘華指出，RNA技術本身能應用在目前蛋白技術沒有辦法應用的領域，包括個人化癌症疫苗製造、基因治療、細胞治療等領域都可應用，目前台灣學術界、法人單位還有生技廠商，在政府鼓勵下，都全力朝向RNA技術應用推進之中。

媒體詢及，身為常民，如何了解科學家心境。劉扶東、張文昌及陶秘華紛紛提到「合作」的重要性，科學家需要歷經時間淬鍊，才能產生不只一加一而是加成的作用。（編輯：張雅淨）1110619