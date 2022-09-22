遊樂園3折優惠 10月7日最後一天

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（中央社記者余曉涵台北22日電）交通部觀光局今天宣布，悠遊國旅的遊樂園補助相關經費即將用罄，10月7日將是活動的最後一天，旅客要把握機會。

觀光局發布新聞稿宣布，「悠遊國旅–觀光遊樂業入園優惠」以來，遊客反應相當熱烈，暑假期間入園人數更是屢創新高，因補助預算即將用罄，全台19家主題樂園門票3折優惠開始倒數，10月7日將為活動最後一天。

觀光局長張錫聰指出，活動截至今日已有超過130萬人次使用入園優惠，暑假期間遊客人次與營業額較去年同期成長213%及115%，也較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前分別提升61%及38%，顯示悠遊國旅振興方案成功帶動觀光遊樂業復甦，已達到「助產業」活絡商機目標。

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台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌表示，活動首度採用交通部觀光局的預約系統，透過遊客入園前上網填寫預計入園日期及人數，避免現場遊客因填寫補助資料造成排隊等候，較以往至少節省了一半以上的時間，同時也方便觀光遊樂園業者預估當日入園人潮，做好服務人員調度與停車交通管控，大幅提升服務品質及旅客滿意度。

觀光局提醒，「觀光遊樂業入園優惠」10月7日結束後，悠遊國旅振興方案的「團體旅遊優惠」仍持續進行中，歡迎民眾多多透過旅行社參團出遊，共同振興國旅市場。（編輯：管中維）1110922