世界犀牛日 壽山動物園推認養白犀牛免費入園優惠

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）今天是世界犀牛日，高雄壽山動物園與義大遊樂世界推出優惠響應，觀光局表示，25日前捐款922元指定認養白犀牛，可享動物園112年底前不限次數免費入園，並贈黑熊聯名款潮帽。

高雄市觀光局今天發新聞稿表示，9月22日是世界犀牛日，壽山動物園與義大遊樂世界推出優惠措施響應，民眾只要在22至25日捐款新台幣922元，並指定認養白犀牛，即可拿到壽山動物園動物認養卡及定價550元黑熊聯名款潮帽。

觀光局表示，憑動物認養卡可享有壽山動物園民國112年底前不限次數免費入園優惠，希望讓園內的白犀牛「犀奇」、「寶寶」和其他動物們受到更優質的照顧。

此外，義大遊樂世界也加碼送前100名認養者一組2張10月8日萬聖趴入場券，除了國際火山秀、變裝狂歡及遊樂設施，還有「木曜4超玩」的溫妮、「YOYO家族」的香蕉哥哥及百香果姐姐參與同樂。

為喚起人類對犀牛保育的重視，世界自然基金會南非分會（WWF-South）宣布9月22日為世界犀牛日。壽山動物園目前有2隻白犀牛，分別為雄性「犀奇」與雌性「寶寶」。

觀光局表示，有關期間限定的動物認養資訊可至義大遊樂世界官網查詢。也歡迎民眾到壽山動物園臉書、IG粉絲團按讚追蹤，即時關心動物日常。（編輯：張芷瑄）1110922