簡立峰批判學歷文化 盼培養「製造問題」人才

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2022親子天下教育創新國際年會23日登場，Google台灣前董事總經理簡立峰（中）表示，製造業時代「會解題」的人才很多，但未來需要能出題目、「製造問題」的人才。（親子天下提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年9月23日

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（中央社記者陳至中台北23日電）Google台灣前董事總經理簡立峰今天在「2022教育創新國際年會」，批判台灣的學歷文化，認為應欣賞別人做過哪些事，而非從哪個學校畢業，期許社會培養更多「製造問題」的人才。

親子天下發出新聞稿，在台北舉辦「2022教育創新國際年會」，主題為「為幸福而教」，邀集美、日、台30多名學者專家分享經驗。

自稱生涯面試超過5000人的簡立峰提到，所有履歷表第一行都是先看學歷，但社會價值從單一到多元的解放過程，更需要學習看待多元化，欣賞別人做過哪些事，而不只是優先以「哪所學校畢業的」來評價一個人。

簡立峰表示，他在Google找到很多工程師，但找不到創造產品的產品經理。製造業時代「會解題」的人才很多，但未來需要能出題目、「製造問題」的人才。

簡立峰也建議父母師長放下過多的焦慮，因少子女化會使工作職缺比人多，人人都是寶，一個都不能少，社會需要創意型人才，也需要師傅級的技職人才。

前清華大學校長賀陳弘談及大學考招改革引起的爭議，代表社會正從一元走向多元，親師生心中難免有拉扯和不安。就像過去企業只用學歷挑人，如今必須更多元，畢竟未來還有太多工作尚未被開發出來，家長不用急著指導、預測自己的孩子。

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親子天下執行長何琦瑜表示，少子女化下，要讓每一個孩子開發潛能、幫助每個孩子成功，因此須培養出能追求幸福感、有「共好」能力的下一代，已經不是一個空泛的理想。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，無論108課綱還是其他教育政策的設計，都希望以孩子為主體，要為孩子的幸福而教、為幸福而學。但要達到這個目標，不能光靠教育體系，而是需要社會上有力量、有影響力的人一同投入。（編輯：管中維）1110923