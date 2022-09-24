2022全球航空公司大獎 卡達航空蟬聯第一

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）國際知名航空服務調查機構Skytrax昨天在倫敦公布「2022年全球航空公司大獎」，卡達航空蟬聯第1名，獲選為全球最佳航空公司；新加坡航空和阿聯酋航空分居第2和第3名。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，總部設於英國的Skytrax在去年9月到今年8月訪問100多個國家地區超過1400萬名顧客，以找出全球最受歡迎的航空公司。

根據Skytrax公布的結果，前10名依序為卡達航空、新加坡航空、阿聯酋航空、全日空、澳洲航空、日本航空、土耳其航空、法國航空、大韓航空、瑞士國際航空。

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第11到第20名依序為英國航空、阿提哈德航空、中國南方航空、海南航空、漢莎航空、國泰航空、荷蘭皇家航空、長榮航空、維珍航空和塔新航空（Vistara）。

自Skytrax於1999年設獎以來，卡達航空共7度拿下大獎，昨天還獲得全球最佳商務艙、中東地區最佳航空公司等8項大獎。第2名的新加坡航空也贏得全球最佳頭等艙、亞洲最佳航空公司等9獎。第3名的阿聯酋航空則獲全球最佳經濟艙、全球最佳機上娛樂等獎。（編輯：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110924