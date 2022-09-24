交安宣導變活潑 樂園玩偶同樂、國道辦嘉年華

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交通部24日在台北兒童新樂園舉辦「111年交通安全月–路口安全宣導童樂會」，邀請兒童偶像YOYO哥哥、姊姊們，與「泰迪熊大冒險」玩偶凱絲、迪克及交通安全大使「熊平安」等出席，與大小朋友們熱情互動。（交通部提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月24日

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）9月是交通安全月，交通部及遠通電收今天都有活潑的宣導活動，分別透過在兒童樂園與玩偶同樂以及國道嘉年華方式，期盼提升民眾用路安全文化。

交通部今天在台北市兒童新樂園舉辦「111年交通安全月 路口安全宣導童樂會」，邀請兒童屆超級偶像YOYO哥哥姊姊、泰迪熊大冒險玩偶凱絲、迪克及交通安全大使熊平安，與現場的小朋友及家長們熱情互動，在寓教於樂中傳遞正確用路知識，提升民眾用路安全文化，朝「零死亡」願景邁進。

交通部道安委員會執行秘書黃運貴說，每年自9月起至年底，國內交通事故死傷人數有上升情形，為提醒民眾及學生加強重視交通安全，翻轉事故死傷上升的趨勢，交通部每年將9月訂為交通安全月。

交通部統計，每年死於道路交通事故將近3000人，今年1至6月交通事故死亡人數已達1495人，較民國110年同期增加20人。交通事故件數6成發生在路口，其中無號誌路口占整體路口死亡人數約有3成5，行人交通事故死亡人數中近5成發生在路口。

交通部將交通安全月主題鎖定在「路口安全」，藉由系列活動，不斷提醒用路人，路口車輛一定要「慢、看、停」，行人也要做到「停、看、聽」。

遠通電收今天也與高速公路局、公路總局合作，首次舉辦「國道交通安全嘉年華」，特別針對國道服務區內人車交錯、行人穿越路口等問題，透過活動加強宣導路人安全，並號召超過20家民間企業與社福團體成為公益夥伴，力挺交通安全月。

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「國道交通安全嘉年華」在關西服務區舉行，現場透過創意實景體驗搭配闖關抽大獎等活動，導入國道交通安全觀念，包括「路口安全」為主題的視錯覺地貼、智慧交通的進步，以及分享全新兒童道安數位教材等等，現場還邀請親子天團「救援小英雄」波力和安寶與小朋友熱情互動，以寓教於樂的宣導方式，助交安意識從小扎根。

遠通電收副總經理謝明峰說，遠通電收除了專注於國道智慧交通的本業，還會持續努力以全民用路安全為目標，涵蓋到高齡、兒童、自行車和機車族等交通弱勢朋友行的安全。（編輯：張雅淨）1110924