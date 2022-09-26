高雄防登革熱入社區 獎勵流行區返國主動採檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）邊境檢疫措施逐步鬆綁，檢疫隔離時間縮短，高雄市政府26日舉行記者會表示，將調整登革熱防疫措施，盼避免登革熱病毒經病媒蚊進入社區。中央社記者曾以寧攝 111年9月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄26日電）高雄市政府衛生局今天表示，因應邊境檢疫措施逐步鬆綁，將調整登革熱防疫措施，從流行地區回國、或有疑似症狀者主動就醫、採檢可獲得獎金或禮券，避免疫情自國外進入社區。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）邊境檢疫措施逐步鬆綁，檢疫隔離時間縮短，高雄市政府今天召開記者會表示，將調整登革熱防疫措施，避免登革熱病毒經病媒蚊進入社區。

高雄市衛生局長黃志中說，高雄歷經3年無登革熱本土病例，到今年9月開始發生第一例，目前總共17例確診，為2020年印尼病毒株首次在台灣發現，確診者都侷限在同一個行政區活動，最後一例發病日是9月13日，尚須再觀評約2週，才能確定這波疫情清零。

黃志中指出，高雄登革熱疫情經過民國103、104年大流行後，105年到現在共有93起登革熱本土案例，跟過去任何一年比較都已大幅降低，「決戰境外」就是關鍵；但今年在新加坡等疫區國家登革熱確診數都是去年的1倍以上，重開國門的同時也要避免登革熱疫情進社區。

針對登革熱防疫，疾病管制處長謝米枝說明5大措施，包含在小港機場檢疫轉介站，針對自登革熱流行地區入境民眾，有發燒、骨頭痠痛、紅疹等疑似症狀者，只要主動配合疫調工作並抽血，即可獲得新台幣250元禮券。

對於自流行地區入境高雄且具登革熱疑似症狀者，發病2日內主動回報衛生單位，並配採檢、通報、疫調等防疫工作，即頒發防疫禮券300元；如為身份為國際移工或漁工，協助就醫的仲介或雇主，再頒發防疫禮券300元；自疫區返國、無症狀民眾在入境檢疫期滿3日內主動到衛生所採檢，頒發防疫禮券300元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對非具健保身份國際移工，則提供醫療支持連結，讓移工勇於就醫。雇主、管理人或仲介人員主動於發病24小時內陪同移工前往醫療院所就醫並完成通報，每例可獲獎勵金250元。如經確診為法定傳染病，再頒贈獎勵金2500元。

針對自東南亞境外移入民眾進入高雄後所居住社區，衛生單位將對住戶進行家戶外孳生源檢查及清除工作。並設置國際友善醫療網，含診所共20間醫療院所，若國際移工集中住宿場域負責人或管理者，發現國際移工與新住民朋友有發燒、咳嗽、紅疹等症狀，應立即協助前往就醫並通報衛生單位。（編輯：郭諭儒）1110926