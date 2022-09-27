吳德榮：秋老虎來了 中午前後注意防曬

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氣象專家吳德榮表示，27日白天偏熱，高溫可達攝氏35、36度，為秋老虎的天氣型態。圖為台北市內湖區街頭民眾撐傘遮陽防曬。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮表示，今天起至10月3日各地晴時多雲，今天白天偏熱，高溫可達攝氏35、36度，為秋老虎的天氣型態，中午前後留意紫外線達過量及危險等級、注意防曬。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至10月3日中層大氣為副熱帶高壓籠罩、天氣穩定，各地晴時多雲，中午前後紫外線「過量」及「危險」級，要注意防曬；低層大氣盛行偏弱的東風，水氣不多，東半部及午後中南部山區偶有局部零星飄雨。

吳德榮指出，今天起各地白天偏熱、早晚涼，日夜溫差大，白天高溫升至攝氏35、36度，為「秋老虎」的天氣型態。

吳德榮提到，「中颱諾盧」持續偏西，朝越南前進，有略增強趨勢；第17號「輕颱庫拉」在硫磺島北方海面，向北北西移動、再向東北大迴轉，都在海上。雙颱對台灣無威脅。未來一週西北太平洋仍在「熱帶擾動活躍期」，模式模擬顯示還有其他熱帶系統發展，應持續觀察。（編輯：郭諭儒）1110927