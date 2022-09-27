更多編輯台推薦新聞：
木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮
生活

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮

國衛院研發癌症免疫治療新藥 促巨噬細胞吞噬腫瘤
生活

國衛院研發癌症免疫治療新藥 促巨噬細胞吞噬腫瘤

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣
首頁 / 生活

吳德榮：秋老虎來了 中午前後注意防曬

2022/9/27 08:26（9/27 08:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象專家吳德榮表示，27日白天偏熱，高溫可達攝氏35、36度，為秋老虎的天氣型態。圖為台北市內湖區街頭民眾撐傘遮陽防曬。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，27日白天偏熱，高溫可達攝氏35、36度，為秋老虎的天氣型態。圖為台北市內湖區街頭民眾撐傘遮陽防曬。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮表示，今天起至10月3日各地晴時多雲，今天白天偏熱，高溫可達攝氏35、36度，為秋老虎的天氣型態，中午前後留意紫外線達過量及危險等級、注意防曬。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至10月3日中層大氣為副熱帶高壓籠罩、天氣穩定，各地晴時多雲，中午前後紫外線「過量」及「危險」級，要注意防曬；低層大氣盛行偏弱的東風，水氣不多，東半部及午後中南部山區偶有局部零星飄雨。

吳德榮指出，今天起各地白天偏熱、早晚涼，日夜溫差大，白天高溫升至攝氏35、36度，為「秋老虎」的天氣型態。

吳德榮提到，「中颱諾盧」持續偏西，朝越南前進，有略增強趨勢；第17號「輕颱庫拉」在硫磺島北方海面，向北北西移動、再向東北大迴轉，都在海上。雙颱對台灣無威脅。未來一週西北太平洋仍在「熱帶擾動活躍期」，模式模擬顯示還有其他熱帶系統發展，應持續觀察。（編輯：郭諭儒）1110927

延伸閱讀
穩定天氣持續至29日 30日起南部、東半部轉雨雙颱對台灣無影響 10月初仍可能有颱風形成直播／木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮
吳德榮
吳德榮：颱風庫拉將生成 未來一週有熱帶系統發展颱風諾盧及東北風雙重影響 北台灣濕涼東北部防大豪雨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀