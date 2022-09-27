更多編輯台推薦新聞：
木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮
生活

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮

國衛院研發癌症免疫治療新藥 促巨噬細胞吞噬腫瘤
生活

國衛院研發癌症免疫治療新藥 促巨噬細胞吞噬腫瘤

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

彭啟明：天氣系統仍活躍 10月有機會生成秋颱

2022/9/27 08:43（9/27 09:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象專家彭啟明表示，西太平洋天氣系統還很活躍，很有機會生成秋颱。圖為台北市中山區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
氣象專家彭啟明表示，西太平洋天氣系統還很活躍，很有機會生成秋颱。圖為台北市中山區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）中颱諾盧目前位於鵝鑾鼻西南方海面，氣象局長鄭明典今天表示，諾盧還在增強，仍被歸類為極度危險的颱風。氣象專家彭啟明表示，西太平洋天氣系統還很活躍，很有機會生成秋颱。

根據中央氣象局網站，中颱諾盧目前位置約在鵝鑾鼻西南方1020公里海面上，以每小時20公里速度，向西進行，中心附近最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里。

氣象局長鄭明典今天在臉書表示，諾盧颱風還在增強，通過菲律賓時環流一度明顯減弱，進入南海後環流迅速重組，現在結構相當完整，後續似乎還有一些些增強空間；諾盧仍然被歸類為極度危險的颱風。

天氣風險管理公司總經理彭啟明今天在臉書表示，西太平洋的天氣系統還是很活躍，陸陸續續還有颱風會生成，不過台灣還不受影響，到10月4、5日都還是穩定的天氣，中午有點炎熱的感覺。

彭啟明指出，10月的颱風發展預期回到平均值，很有機會生成秋颱，但不確定性也較多，先珍惜眼前的穩定天氣。（編輯：郭諭儒）1110927

氣象局長鄭明典27日在臉書表示，諾盧颱風（左）還在增強，現在結構相當完整。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局長鄭明典27日在臉書表示，諾盧颱風（左）還在增強，現在結構相當完整。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
颱風庫拉生成 對台無直接影響吳德榮：颱風庫拉將生成 未來一週有熱帶系統發展雙颱對台灣無影響 10月初仍可能有颱風形成
彭啟明
氣象局開放資料公私協力 首家簽約與天氣風險合作梅花颱風尾不見了 鄭明典：秋颱特徵逐漸明顯
鄭明典
鄭明典：南瑪都為超大型颱風 北部東半部防長浪颱風莫柏估24小時內生成 距台灣遙遠無影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
吳德榮：秋老虎來了 中午前後注意防曬