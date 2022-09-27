彭啟明：天氣系統仍活躍 10月有機會生成秋颱

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氣象專家彭啟明表示，西太平洋天氣系統還很活躍，很有機會生成秋颱。圖為台北市中山區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北27日電）中颱諾盧目前位於鵝鑾鼻西南方海面，氣象局長鄭明典今天表示，諾盧還在增強，仍被歸類為極度危險的颱風。氣象專家彭啟明表示，西太平洋天氣系統還很活躍，很有機會生成秋颱。

根據中央氣象局網站，中颱諾盧目前位置約在鵝鑾鼻西南方1020公里海面上，以每小時20公里速度，向西進行，中心附近最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里。

氣象局長鄭明典今天在臉書表示，諾盧颱風還在增強，通過菲律賓時環流一度明顯減弱，進入南海後環流迅速重組，現在結構相當完整，後續似乎還有一些些增強空間；諾盧仍然被歸類為極度危險的颱風。

天氣風險管理公司總經理彭啟明今天在臉書表示，西太平洋的天氣系統還是很活躍，陸陸續續還有颱風會生成，不過台灣還不受影響，到10月4、5日都還是穩定的天氣，中午有點炎熱的感覺。

彭啟明指出，10月的颱風發展預期回到平均值，很有機會生成秋颱，但不確定性也較多，先珍惜眼前的穩定天氣。（編輯：郭諭儒）1110927