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穩定天氣持續至29日 30日起南部、東半部轉雨

2022/9/26 17:22
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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局今天表示，明天起至29日天氣大致穩定，各地多雲到晴，午後嘉義以南及各山區易有局部短暫雷陣雨；30日、10月1日則會有東風帶來水氣，南部、東半部地區降雨情況增加。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今天水氣慢慢減少，明天基隆北海岸還有殘存水氣，易有零星短暫陣雨；明天至29日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區以及午後嘉義以南及其他山區，有局部短暫雷陣雨。

林定宜說，明天至29日台灣大致受到太平洋高壓增強影響，因此天氣相對穩定；預計30日、10月1日會有東風帶來水氣，降雨範圍增加，東南部及恆春半島有短暫陣雨，東部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜提醒，明天各地低溫約攝氏24、25度，高溫約30至34度，日夜溫差稍大。

林定宜表示，今年第16號颱風諾盧今天下午位置約在鵝鑾鼻南南西方810公里海面上，持續朝中南半島方向前進；第17號颱風庫拉則在台北東方2190公里海面上，兩者對台灣都沒有直接影響。

林定宜提到，目前在南海至菲律賓東方海面仍然是一個大低壓帶，資料顯示短期間內尚未有明顯的熱帶系統發展，氣象局會持續觀察。（編輯：陳清芳）1110926

林定宜
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