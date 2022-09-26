木星9/27離地球超近 亮度-2.9等一生難得可見

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）天文迷注意，台北市立天文館指出，木星將在明天凌晨抵達「衝」的位置，看起來較往常大又亮，且此次是木星從1963年後離地球最近一次，亮度可達-2.9等，是一生少有的觀賞良機。

根據台北市立天文科學教育館的天象預報，木星將在明天凌晨3時許到達「衝」的位置，也就是與太陽分別在地球的兩側，看起來較往常更大、更亮，視直徑達49.9角秒。

天文館指出，木星這次是自1963年10月後，60年來最接近地球的一次，亮度甚至可以達到-2.9等，僅次於月亮和金星，是一生少有的觀賞良機。

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天文館說明，這幾週都會是觀察木星的好時機，木星肉眼看起來為白色，整夜都會是天空中最亮的星之一，非常容易辨認，透過雙筒望遠鏡還可以看到科學家伽利略（Galileo Galilei）在1610年發現的四大衛星。

天文館表示，10月1日晚間7時起，將在「臺北天文館」YouTube頻道以大型望遠鏡對木星進行線上直播解說，與大家分享這顆太陽系行星之王的真面目，天文館展示場與宇宙劇場也有免費星象解說，歡迎民眾踴躍參加。（編輯：李錫璋）1110926