更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
超級月亮登場 圖輯影片搶先看
首頁 / 生活

超級月亮登場 圖輯影片搶先看

2022/7/13 19:46（7/13 20:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今年最大也是最後一個超級月亮在13日晚間東升，晚間近7時，月亮緩緩從文化大學校區後方升起。中央社記者鄭清元攝 111年7月13日
今年最大也是最後一個超級月亮在13日晚間東升，晚間近7時，月亮緩緩從文化大學校區後方升起。中央社記者鄭清元攝 111年7月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站13日電）距離上次「超級月亮」不到1個月，今年最大也是最後一個超級月亮今晚登場，台北市立天文館全程透過YouTube直播解說。

根據台北市立天文科學教育館新聞稿，今天晚間將是欣賞今年最大滿月與最後一次超級月亮的最佳機會，此次月亮比6月的滿月更大更亮，視直徑達到33.7角分，與今年1月的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是新台幣1元與5元硬幣的差別。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

天文館說明，月球晚間6時37分升起，這時的月相雖然還不算是真正的滿月，但肉眼看來已與正圓無異，會比明天凌晨2時38分高懸夜空的滿月更為壯觀，是今年最好看的時刻。

此外，天文館也指出，今天晚間7時54分許及16日凌晨4時5分許，天空將出現一顆會移動的「超亮星星」，但它不是真的星體，而是位在高約400公里軌道上的國際太空站，亮度遠高於群星，想不看見它耀眼的光芒都很難。1110713

影片來源：臺北天文館
距離上次「超級月亮」不到1個月，今年最大也是最後一個超級月亮13日晚間登場，台北市立天文館表示，這次月亮將比平常大又亮。圖為超級月亮晚間7時高掛在台北文化大學校區上方天際。中央社記者鄭清元攝 111年7月13日
距離上次「超級月亮」不到1個月，今年最大也是最後一個超級月亮13日晚間登場，台北市立天文館表示，這次月亮將比平常大又亮。圖為超級月亮晚間7時高掛在台北文化大學校區上方天際。中央社記者鄭清元攝 111年7月13日
台北市立天文科學教育館表示，13日晚間將是欣賞今年最大滿月與最後一次超級月亮的最佳機會，這次月亮比6月滿月更大更亮，視直徑達到33.7角分。圖為超級月亮高掛北市天際。中央社記者鄭清元攝 111年7月13日
台北市立天文科學教育館表示，13日晚間將是欣賞今年最大滿月與最後一次超級月亮的最佳機會，這次月亮比6月滿月更大更亮，視直徑達到33.7角分。圖為超級月亮高掛北市天際。中央社記者鄭清元攝 111年7月13日
今年最大也是最後一個超級月亮13日登場，台北市立天文館表示，月亮約在晚間6時37分升起，這時月相雖還不算是真正滿月，但肉眼看來已與正圓無異，會比14日凌晨2時38分高懸夜空的滿月更為壯觀，是今年最好看的時刻。圖為超級月亮高掛北市夜空。中央社記者鄭清元攝 111年7月13日
今年最大也是最後一個超級月亮13日登場，台北市立天文館表示，月亮約在晚間6時37分升起，這時月相雖還不算是真正滿月，但肉眼看來已與正圓無異，會比14日凌晨2時38分高懸夜空的滿月更為壯觀，是今年最好看的時刻。圖為超級月亮高掛北市夜空。中央社記者鄭清元攝 111年7月13日
延伸閱讀
氣象局：年度大潮將至 14日起西南部防海水倒灌超級血月與碟型天線同框 中央大學研究生快門捕捉奇景韋伯望遠鏡捕捉星系清晰影像 拍下138億年前宇宙最古老的光ET看得到我們？天文學家：逾2000恆星系統可直接觀測地球科學家發現宇宙最大星系 較銀河系大150倍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族