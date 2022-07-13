超級月亮登場 圖輯影片搶先看

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今年最大也是最後一個超級月亮在13日晚間東升，晚間近7時，月亮緩緩從文化大學校區後方升起。中央社記者鄭清元攝 111年7月13日

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（中央社網站13日電）距離上次「超級月亮」不到1個月，今年最大也是最後一個超級月亮今晚登場，台北市立天文館全程透過YouTube直播解說。

根據台北市立天文科學教育館新聞稿，今天晚間將是欣賞今年最大滿月與最後一次超級月亮的最佳機會，此次月亮比6月的滿月更大更亮，視直徑達到33.7角分，與今年1月的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是新台幣1元與5元硬幣的差別。

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天文館說明，月球晚間6時37分升起，這時的月相雖然還不算是真正的滿月，但肉眼看來已與正圓無異，會比明天凌晨2時38分高懸夜空的滿月更為壯觀，是今年最好看的時刻。

此外，天文館也指出，今天晚間7時54分許及16日凌晨4時5分許，天空將出現一顆會移動的「超亮星星」，但它不是真的星體，而是位在高約400公里軌道上的國際太空站，亮度遠高於群星，想不看見它耀眼的光芒都很難。1110713

影片來源：臺北天文館

距離上次「超級月亮」不到1個月，今年最大也是最後一個超級月亮13日晚間登場，台北市立天文館表示，這次月亮將比平常大又亮。圖為超級月亮晚間7時高掛在台北文化大學校區上方天際。中央社記者鄭清元攝 111年7月13日

台北市立天文科學教育館表示，13日晚間將是欣賞今年最大滿月與最後一次超級月亮的最佳機會，這次月亮比6月滿月更大更亮，視直徑達到33.7角分。圖為超級月亮高掛北市天際。中央社記者鄭清元攝 111年7月13日