氣象局另類文史科普 孔子在世曾經歷3次地震

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北28日電）今天是教師節，氣象局地震測報中心在臉書發文指出，根據歷史記載，孔子在世時曾經歷過3次地震。現代的地震研究可從斷層的剖面來看古地震遺痕跡，推估出可能的頻率和規模。

今天是928教師節，中央氣象局地震測報中心在「報地震 - 中央氣象局」臉書以「孔子當年，有沒有經歷過地震」為題發文，以文史科普祝福老師們教師節快樂。

氣象局指出，孔夫子出生於春秋魯襄公22年，逝世於魯哀公16年，享壽約71歲左右；翻閱「左傳」後，發現孔夫子在世的這段期間，有明確記載3次地震紀錄，分別在魯昭公19年、 23年與魯哀公3年時。

氣象局提到，可惜的是，這3次地震都只有簡單的「地震」兩個字，沒有更多文字來描述這些地震的影響範圍與災情，也無從得知孔夫子是否因此「花容失色」了。

氣象局另外舉例，由於大地震通常會引起嚴重的災害，損害國家與人民的生命和財產，「天有異象」也與國家運勢、王室興衰或吉凶占卜有關，因此常常會被記錄在神話、廟誌或是史書裡面。

氣象局進一步說明，一般而言，如果想要了解古地震，最直接、有效的方式是現場挖槽溝，從斷層的剖面來看古地震遺留下來的痕跡，並推估出可能的頻率和規模。

例如研究車籠埔斷層的槽溝和鑽井計畫中，地球科學家就非常仔細的針對不同地層進行定年，了解各個地層的形成年代，並推斷出斷層的滑移速度、古地震的發生時間。（編輯：陳清芳）1110928