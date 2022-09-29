網購包裝2023年7月起禁用PVC材質

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北29日電）統計去年網購銷售額達新台幣4303億元，為減少網購包裝量，環保署預告訂定限值，依網路零售業者規模來分級管理，民國112年7月起包材不得使用PVC材質，包材須符合回收紙或再生料摻配比例。

行政院環境保護署預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，預計於112年7月1日實施。規定網路零售業包裝材料規範、且大型網際網路零售業須達成包材減重或循環包材使用。

環保署指出，根據統計，網路零售銷售額逐年攀升，從106年2283億元成長至110年4303億元，約使用2.2億個網購包裝，相當約產生3134公噸塑膠包材廢棄物、5萬4182公噸紙類包材廢棄物；整體網購包裝碳排量達7萬8000公噸二氧化碳當量。

根據草案，實施方式會依網路零售業者規模來分級管理。

所有網購業者自112年7月起包裝材料不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質，紙類包裝箱（袋）的瓦楞紙箱（盒）、紙板產品及紙漿模製品，應以材料原色為優先，且回收紙混合率應為90%以上；塑膠類包裝箱（袋）及緩衝材應以再生料摻配比例25%以上製成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其中，資本額5000萬元以上業者，除限制包裝材料外，商品包裝重量比值（包裝材總重量/包裝材＋商品總重量）也設有限值。包裝箱（袋）內商品總重250公克以上且未滿1公斤，其包裝重量比值須小於40%；1公斤以上未滿3公斤，比值須小於30%；3公斤以上比值須小於15%。

最後，資本額達1億5000萬元業者，除包裝材料及包裝重量比值外，並要求平均包材減重率在113年底前需達25%、114年底前達30%、115年底前達35%；循環箱（袋）使用率在113年底前達2%、114年底前達8.5%、115年底前達15%。（編輯：張芷瑄）1110928