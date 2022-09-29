麗娜輪通過夜航測試 重返安平馬公航線

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）往返台南安平與澎湖馬公間的麗娜輪因夜航航線審查問題停駛，台南市政府觀光旅遊局協助業者與交通部航港局協商，並於27日完成夜航測試，預定明天重返航線。

台南市政府今天發布新聞稿指出，9月18日麗娜輪因澎湖馬公港一號碼頭進行擴建工程，與台華輪共用8號碼頭，由於遊客數量較多，登船作業無法及時於日落前完成而必須夜航，而夜航航線許可卻因審查中未獲交通部航港局南部航務中心核准，遭阻止出海。

台南市政府指出，市府觀旅局協助業者與航港局協商，於27日進行全航段夜航測試，晚間6時由台南安平港開航，晚間8時抵達澎湖馬公港；晚間8時30分再由馬公港開出，晚間10時30分抵達台南安平港，全程安排5名外聘委員及相關單位人員隨行，順利通過測試，將於明天重返藍色公路。

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台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，夜航審查順利通過，讓遊客可以更安心搭乘麗娜輪，並享受郵輪航程帶來的愉悅與舒適，未來將繼續輔導協助業者，讓航線持續順利運行。

郭貞慧指出，國慶日連假將屆，外縣市遊客可先安排在台南住一晚，體驗不同特色活動，隔天再搭乘麗娜輪跳島遊澎湖，一次暢玩台南與澎湖兩個城市，不論家庭或親子旅遊、情侶約會都非常適宜。（編輯：謝雅竹）1110929