花蓮慈濟醫院與日本川崎幸病院 簽合作備忘錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮（前排右）與日本川崎幸病院長山本晉（Shin Yamamoto）（前排左），30日代表雙方簽下合作備忘錄，約定在臨床經驗與醫學教育領域有更進一步交流。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者張祈傳真 111年9月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣30日電）日本川崎幸病院（醫院）擁有日本最多大動派（主動脈）手術案例，今天上午受邀至花蓮慈濟醫院演講及座談，雙方簽訂合作備忘錄，約定在臨床經驗與醫學教育領域有更進一步交流。

花蓮慈濟醫院發布新聞資料指出，慈院外科部邀請日本川崎幸病院長山本晉（Shin Yamamoto）、大動脈外科長大島晉Susumu Oshima及大動脈外科住院醫師Mayu Kyono到院進行專題演講及座談。

山本晉分享，起初想法就是專心做好一件事，把大動脈（主動脈）手術領域做好，隨著經驗累積，可以幫助到病人，也可透過分享醫療成果幫助到更多人，現在希望能把經驗分享給其他國家的醫療團隊，很開心能與花蓮慈院簽訂合作備忘錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

花蓮慈院長林欣榮致詞表示，臨床上的經驗交流是促進醫療進步重要的一環，感謝山本晉帶領團隊到台灣進行交流，對花蓮慈院心臟血管外科團隊帶來很大的幫助，可以用最高水準、最適當的方式治療需要的病人。

花蓮慈院指出，近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多國際交流都受阻，實體交流形式，可提供主治醫師、住院醫師及實習醫師更完整的學校交流機會，期盼簽訂合作備忘錄後，能促進台灣及日本雙邊交流機會，培育更多優秀的醫療人才。（編輯：方沛清）1110930