韓星金宰佑IG直播線上逛士林夜市 啖雞排、芒果冰

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）台灣國境13日將解封，重迎國外觀光客。觀光局昨晚也與獲選為台灣觀光代言人的韓星金宰佑夫妻連線，透過IG直播帶韓國民眾線上逛台北士林夜市，兩人現場還大啖雞排、芒果冰。

交通部觀光局今天發布新聞稿，日前公布由韓星金宰佑擔任年度觀光代言人，金宰佑、趙宥利夫妻檔昨天韓國時間晚間8時，於Instagram帳號與觀光局Instagram連線，透過直播帶領韓國民眾線上暢遊睽違已久的台北士林夜市，讓韓國民眾在解封前先重新溫習台灣夜市的熱鬧。

觀光局說，金宰佑夫妻是在攝影棚與台灣連線直播，由觀光局駐韓國辦事處在華人商店購買製作台灣美食，直播中金宰佑夫妻開啟吃貨模式，除了品嚐台灣夜市美食雞排、芒果冰外，還與台灣主持人連線體驗台灣夜市小遊戲，觀光局說，直播累計觀看人次達7萬2512人。

觀光局駐韓國辦事處也安排金宰佑夫妻親自嘗試製作豆花，並推薦韓國民眾一起試做容易準備又美味的台灣甜品，共有約150人參加活動及提供推薦豆花配料，金宰佑選擇在豆花中加入芒果、花生與年糕，直播後也舉辦贈送商品券抽獎活動。

觀光局說，10月13日國境解封後，開放國際旅客來台觀光，入境旅客免除居家檢疫，改採自主防疫，許多韓國民眾期盼早日來台。

觀光局統計，韓國旅客來台自2017年突破百萬人次，20 19年曾達到124萬2598人次的歷史新高紀錄。

觀光局說，各國逐步重啟國際旅遊，為爭取國際旅客疫後旅遊首選台灣，針對各市場行銷推廣已於第3季陸續展開。（編輯：陳政偉）1111001