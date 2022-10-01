縣市長參選人多提托育、雙語 半數無教育政見

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（中央社記者陳至中台北1日電）學者和家長團體彙整各縣市長參選人的教育政見，今天在台師大舉辦論壇，發現最多人重視托育、雙語、學校午餐政策，但有一半以上參選人至今沒有提出教育政見，對地方教育發展欠缺思考。

台灣師範大學教育政策與行政研究所、全國家長團體聯盟、台灣地方教育發展學會今天下午舉辦圓桌論壇，分成北區、中區、南區、東區和離島探討縣市長參選人的教育政見。

台灣地方教育發展學會理事長王麗雲指出，如今離投票不到2個月，但95名參選人中，有一半以上沒有提出教育政見，應盡快提出。她也提醒民眾投票前，可觀察教育政見是否由縣市本身的需求和問題出發，或只是跟流行、喊口號；是否有整體藍圖，還是只著重撒錢；並思考政見的可行性，經費、人力是否能到位。

高雄師範大學教育系教授張炳煌表示，南部縣市參選人提出的教育政策不多，且較為分散，推測與南部選情較冷有關。多數人都有提到的政策是擴大公托容量、提高托育補助，也有參選人強調要將閒置校舍轉型為幼兒園。

全家盟副理事長李文誠指出，北部都會區民眾多半認為公幼、非營利幼兒園供給仍無法滿足需求，且希望增加2歲的「幼幼班」，延長公幼的收托時間到晚上7時等，可供各參選人參考。他也提到，在少子女化趨勢下，勢必要啟動偏鄉小校合併計畫，可規劃免費交通車，並建立教師區域內輪調制度，降低明星學校迷思。

全家盟理事長蕭東原表示，東部縣市有許多參選人提出「免費營養午餐」的政見，但也有人反對全面免費，擔心造成經費排擠。他認為這是「有感」的政見，但注意若設計「排富」，恐有貼標籤的問題。

東華大學教育行政與管理系主任張志明分析，學校午餐有中央專款補助，縣市推動全面免費，需要的經費沒有想像多。而雙語與國際教育是最多人提的，可見是民眾與家長關注的政策。至於代理、代課教師比率過高，則是縣市教育的一大難題，受教育團體關注，但鮮少有參選人提出對策。

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暨南大學教育政策與行政系教授蔡金田表示，偏鄉普遍存在師資結構、教育資源貧乏的現象，但較少參選人單獨提列政見。他也建議縣市政府應做好知識管理與教育行銷工作，應將相關政策和數據上網，提供全民檢視。

清華大學教育與學習科技系教授李安明表示，北區最多參選人關注幼教政見，雙語、數位教育也受到重視，但「重中之重」是應提出相對應的經費籌措方式，並確保教育預算逐年擴增。（編輯：陳政偉）1111001