陽明交大教授侯拓宏 接掌國研院台灣半導體中心主任

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（中央社記者鄭鴻達台北3日電）國研院今天宣布陽明交通大學電子研究所講座教授侯拓宏，接任台灣半導體中心主任一職。侯拓宏透過新聞稿表示，將聚焦下世代電晶體技術、AI與物聯網晶片設計、化合物半導體晶片等關鍵技術，協助台灣半導體產業維持國際競爭力。

國研院今天發布新聞稿，宣布侯拓宏接任台灣半導體研究中心主任。國研院長林法正期許侯拓宏，能扮演台灣半導體產業發展背後的堅強後盾，持續精進下世代半導體研發環境建置工作，培育台灣半導體元件、晶片及系統設計等相關領域的高階技術人才。

侯拓宏強調，面對激烈的國際競爭與複雜的技術發展，半導體中心未來除持續強化研發及育才工作外，將聚焦下世代電晶體技術、AI與物聯網晶片設計、化合物半導體晶片、新興記憶體運算架構、三維晶片與異質整合等關鍵技術領域。

侯拓宏自我期許將秉持國研院的願景「追求全球頂尖、開創在地價值」，打造台灣半導體中心成為世界級半導體技術研發與人才培育的搖籃，協助台灣半導體產業界維繫國際競爭力。

侯拓宏特別提及感謝前主任葉文冠過去8年以來，為半導體中心所打下的基礎，並表示半導體中心在國科會長期支持下，已建立厚實的半導體實作訓練能量。

國研院說明，侯拓宏為交大電子工程學系學士、碩士，在台積電工作4年後，赴美攻讀康乃爾大學電機工程博士，2008年取得博士學位，旋即返國進入交大（現陽交大）電子工程學系（現電機工程學系）及電子研究所任教。

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侯拓宏曾任陽明交大副研發長、電子與資訊研究中心副主任、電機資訊國際學位學程主任、電機電子工程師學會（IEEE）台北分會監事、工研院電子與光電系統研究所合聘教授，現為IEEE台北分會理事、國科會A世代半導體專案計畫召集人。

侯拓宏專長為非揮發記憶體、類神經與記憶體內運算、金屬氧化物薄膜電晶體、二維層狀材料與元件，曾兩度獲得科技部（現國科會）傑出研究獎、吳大猷先生紀念獎、中國電機工程學會傑出電機工程教授獎、工研院傑出研究獎金牌、交通大學優良教學獎等榮譽，並發表學術研究論文超過250篇。（編輯：潘羿菁）1111003