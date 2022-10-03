高雄輕軌龍貓隧道復活 陳其邁：10/5通車至C24站

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高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站預計5日通車試營運，其中C21A美術館西站至C21美術館東站，因為「以站就樹」設計，將軌道安置在原有的大型小葉欖仁樹叢中，讓乘客彷彿置身綠色隧道，有「龍貓隧道」之稱。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月3日

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄輕軌曾於2018年停工，市長陳其邁今天說，自己上任後努力將落後進度追回，全力加速輕軌建設，5日將再通車至C24愛河之心站，預計明年就能完成輕軌成圓的目標。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪時說，上任後2年拚4年，就是希望讓過去落後的進度追回來，像輕軌即將完工的路段、龍貓隧道就是最好例子。

陳其邁說，輕軌是綠色交通重要一環，卻在2018年說停就停，讓捷運局人員很挫折，他上任後面對問題，傾聽民意、尋求共識，全力加速推動輕軌建設。10月5日將通車至C24愛河之心站，明年就可完成輕軌環狀成圓的目標。

他並表示，除了輕軌恢復動工，其他捷運建設如岡山路竹延伸線、黃線也陸續動工，大寮林園線獲行政院核定後，預計今年底或明年初動工，軌道建設4線齊發。

陳其邁昨天臉書發文表示，輕軌目標要打造環狀線，但2018年前市長韓國瑜上任後，因擔心美術館、大順路爭議，說停就停，延宕快2年。自己上任後，集結各方專家，提出9項優化調整方案，讓輕軌敗部復活。

高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站預計5日通車試營運，其中C21A美術館西站至C21美術館東站，因為「以站就樹」設計，將軌道安置在原有的大型小葉欖仁樹叢中，讓乘客彷彿置身綠色隧道，有「龍貓隧道」之稱。

接下來，C25新上國小站至C31聖功醫院站預計明年底可完工通車，屆時輕軌即全線完工，達成完整繞一圈的環狀路線。（編輯：謝雅竹）1111003