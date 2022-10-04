計程車駕駛暖心協會 4個月援助38個案

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（中央社記者余曉涵台北4日電）台灣大車隊今年4月成立台灣計程車駕駛暖心協會，短短4個月的期間已經探視救助38例個案，讓不少身為家中經濟支柱的駕駛，可以順利重返職場。

台灣大車隊日前發布新聞稿表示，長期觀察到計程車產業中有許多孤苦無依的司機，有的是發生重病但是沒有家人，或是遇到重大意外事故而無法正常工作。因此今年4月13日，正式成立台灣計程車駕駛暖心協會。

台灣大車隊表示，統計至8月底，短短4個月間，暖心協會已經探視救助38例，除了定期電話關心個案近況，志工還親自到府探視，持續關懷並追蹤。

以2019年入隊現年61歲的賈大哥為例，賈大哥與母親、胞弟同住，長期為家中經濟支柱，日前卻因左半邊中風導致無法開車營生，透過暖心協會60天的追蹤協助，關懷復健還有長照協助，狀況已有好轉，再過不久即能恢復正常生活。

暖心協會理事長李瓊淑表示，台灣大車隊長期關注計程車駕駛的權益及健康議題，她的父親本身也是一名計程車司機，因此深知計程車司機肩負家庭經濟來源的重要性。

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暖心協會昨天也舉行重陽節活動，李瓊淑說，希望藉這次活動發聲，鼓勵工作忙碌沒時間的人可以實質捐助現金或資源，也鼓勵願意捐出時間擔任志工的人，希望號召更多人出錢出力，把愛傳播，讓社會更美好。

台灣大車隊執行長林念臻表示，55688集團的核心理念是以人為本，服務人群也照顧司機、員工跟合作夥伴，暖心協會的成立是實踐企業社會價值的第一步，計程車是服務業，重視人的溫度傳達，在服務乘客的同時，也關心第一線一起打拚的司機大哥大姊、員工，期望真正做到共好共贏。（編輯：陳政偉）1111004