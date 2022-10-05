強化社會住宅安全 消基會建議推動鋼筋一體成型

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）身為結構技師的消基會房屋委員會召集人戴雲發今天說，台灣注重推行耐震標章等機制，建議政府應把錢花在促使鋼筋加工業做鋼筋一體成型上，讓施工精準確實，確保社會住宅安全。

消基會今天舉辦「2022第5屆不動產高峰論壇」，戴雲發於會中以「創新系統化建築 保障社會宅居住安全」為題指出，相對於台灣做事比較有差不多就好的觀念、習慣，日本保有工匠制度，施工現場綑綁鋼筋時做到像工藝品般，耐震性自然比較優異。

戴雲發直言，年輕時曾對工地綑綁鋼筋的師傅說綁錯了，反被開口要求自己動手做做看，結果太多鋼筋，很難穿繞；但是他認為安全不能打折扣，「這樣怎會是建築業該做的事？」所以他希望能在產業界推動設計、施工同時做到位，讓安全品質透明化。

戴雲發說，台灣營建業目前實務上缺工問題嚴重，包含焊接工一天給薪新台幣1萬元也找不到人，而且傳統RC結構要用一根根鋼筋剪斷綁鐵線，並勾緊、綁緊，很不容易，再看SRC柱四個角的環繫筋的組件很多，綁紮繁複、焊接不易，品管不易，若有疏漏會影響結構安全。

他指出，政府與其把錢花在推動更多的監督監造、耐震標章、營建管理PCM等機制上，更建議用在促使鋼筋加工業製作一體成型鋼筋上，讓工地施工更簡化、容易且精準確實，以確保社會宅的居住安全。

他補充，實務經驗上，他已推動建築安全履歷柱中柱的工法有成，就是使用一體成型的鋼筋，並作成柱中柱強化結構安全，累計施作約有1000多個案例，全台約計30、40家鋼筋加工廠業者可以做到。（編輯：張芷瑄）1111005