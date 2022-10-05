蘇春槐：專業聯繫其他學科 能力就會非常強大

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台灣師範大學第22屆傑出校友蘇春槐5日回到母校數學系演講，他以人生經驗勉勵學弟妹，未來社會的人不可能只有一種技能，需具備多重技能，才能成為別人不能取代的人。（台師大提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月5日

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（中央社記者陳至中台北5日電）台師大傑出校友、台灣在美國僑界領袖之一的蘇春槐今天返回母校數學系演講，勉勵青年學子將所學專業聯繫其他學科，「能力就會變得非常強大」，未來須具備多重技能，才不會被取代。

現年80歲蘇春槐，在美國白手起家，創立英格爾卡車零件進口公司（Engross Inc.），後曾擔任紐約市政府首席統計師，並是台灣在美僑界領袖之一。他今年獲選台灣師範大學第22屆傑出校友，返台參加百年校慶大會，並於今天重回數學系演講「數學與人生」，分享求學階段的生活與職涯發展。

蘇春槐分享求學時，就在想「怎麼把理論的東西用在日常生活裡」的問題。他認為，如果把自己的所學專業和其它的學科聯繫起來，能力就會變得「非常強大」。

蘇春槐以人生經驗勉勵學弟妹，未來社會的人不可能只有一種技能，須具備多重技能，才能成為別人不能取代的人。

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蘇春槐主張居安思危、不斷學習，尤其在科技領域，沒有創新就會被淘汰，20年之內可能有一半的公司消失不見。

根據台師大提供的資訊，蘇春槐的數據分析背景，任職紐約市時曾幫政府解決不少難題。他透過人口統計數據和戶政資料篩選，依據不同的救濟條件資格，訂定合適的補助範圍，並配合企業稅務優惠，媒合兩造跟訓練工作技能。政策多管齊下，讓紐約市社福開支減少了1/3以上，並增加就業人口。（編輯：陳政偉）1111005