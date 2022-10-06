長榮開航米蘭、慕尼黑 全艙旅客享米其林餐

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長榮航空慕尼黑航線11月3日首航，全艙等旅客都可享用京都米其林三星主廚中村元計設計的機上餐，皇璽桂冠艙的主菜為「智利海鱸魚味噌漬 紅豆鑲蓮藕」搭配湯品、甜點的豐富秋季套餐。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月6日

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）台灣將從10月13日起入境人員0+7免居家檢疫，長榮航空迎接國境解封，10月底到11月開闢米蘭、慕尼黑新航線，今天並宣布，這2條新航線所有艙等旅客都可享用米其林餐點。

長榮米蘭航線10月25日開航，每週2班；慕尼黑航線11月3日首航，每週4班，都由777-300ER機型執飛。

長榮航空發布新聞稿，為慶賀米蘭、慕尼黑開航，將與米其林一星主廚李皞（Paul Lee）合作，為台北-米蘭航線設計專屬菜單，台北-慕尼黑航線提供京都米其林三星主廚中村元計設計的餐點，2條航線所有艙等的旅客，都可以享受到米其林主廚設計的料理。

長榮航空說，這2條新航線機上的各類飲品也融入米蘭及慕尼黑的特色元素，還準備驚喜小禮要送給旅客，共同迎接疫情後開闢新航線的喜悅。

長榮航空介紹，Paul Lee為台北-米蘭航線皇璽桂冠艙乘客設計「紅條石斑、伊比利火腿、甜豆、里昂洋芋」及「燉小牛頰、豆豉、馬鈴薯泥、山蘇」，為豪華經濟艙及經濟艙旅客設計「豆豉醬燉小牛頰佐配馬鈴薯泥」，這4道米其林餐點搭配機上提供的義大利佳釀。

長榮航空米蘭航線也為皇璽桂冠艙挑選義大利紅酒，並研發特色調酒「漫步在米蘭」；同時與台灣首名世界咖啡師大賽（WBC）冠軍吳則霖-興波咖啡合作，特選具有核果、焦糖及巧克力風味的深焙咖啡。

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與長榮航空合作8年的京都米其林三星主廚中村元計，為台北-慕尼黑航線皇璽桂冠艙設計套餐，主菜「智利海鱸魚味噌漬 紅豆鑲蓮藕」，豪華經濟艙及經濟艙提供「牛肉壽喜燒」及「蒲燒豬肉」兩道主菜。

世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍-王策則為慕尼黑航線皇璽桂冠艙特調核桃與橄欖風味、有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡；長榮航空另提供2款調酒「慕尼黑啤樂」及「萊德樂」，供應全艙等2019年AIBA澳洲國際啤酒大獎「最佳歐式拉格啤酒」的金車柏克金-黃金拉格啤酒。（編輯：陳清芳）1111006