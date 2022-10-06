雄獅轉型生活產業 進駐松菸打造文化場域

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（中央社記者江明晏台北6日電）因應疫情，雄獅集團轉型生活產業，看好台北在全球觀光的地位，將前進擁85年歷史的松山文創園區，活化園區古蹟空間，打造國際文化策展場域，以文化加值觀光，迎疫後商機。

雄獅說明，集團前進松山文創園區，首站由雄獅集團欣傳媒旗下文化品牌「欣講堂」進駐，將製菸工廠2樓舊香料實驗室改造成為「欣講堂文創基地」，未來將規劃城市走讀、策展活動、論壇講座等精彩活動，以文化和國際接軌。

雄獅集團並以regional hub為概念積極發展，除了鎖定交通節點、觀光景點，同時也找尋富含人文能量且能結合觀光聚客的場域，此次進駐松山文創園區三大空間，除了舊香料實驗室搖身一變「欣講堂文創基地」，其餘兩大空間預計由集團餐飲品牌欣食旅經營。

雄獅進一步說，包括由機械修理廠改造而成的Island 133，講求在地食材與風土滋味，以現代西式烹調手法注入設計美學，進而探索分享當代飲食生活文化；「光一 一個時間」前身為菸廠育嬰室，將以健康飲食和聚會共享為主軸，發展多元創意體驗，兩大空間將在下半年陸續完工。

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欣講堂自2012年春季創辦至今，主打旅遊、建築、設計、美學等主題，希望透過多元領域的互動對話，成為和世界連結的交流平台。

雄獅說明，此次作為「欣講堂文創基地」的舊香料實驗室座落於2樓南向製菸工廠，過去主要作為菸品研發改良空間，曾開發出國人熟知的長壽、新樂園、寶島等菸品，耗費一年時間整修空間，展現菸廠創新與復古交融的文創能量。（編輯：張均懋）1111006