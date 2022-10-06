搶攻疫後美食商機 米其林餐廳結合台灣元素

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北6日電）搶攻疫後商機，米其林餐飲加入台灣元素盼吸引饕客青睞，3度摘星的渥達尼斯磨坊推出新菜單融合在地食材與本土工藝；寒舍食譜則是推出主打懷舊粵菜系列搶攻市場。

國境即將開放，不少飯店餐廳業者積極準備迎接外國旅客，渥達尼斯磨坊日前推出新菜單，結合台灣在地食材與融合本土工藝之美，將料理由內而外增添更多屬於台灣的元素，要搶攻疫後饕客商機。

慕舍酒店旗下的渥達尼斯磨坊發布新聞表示，這次新菜著重於西式料理手法重新詮釋台灣在地食材的美味，搭配秋季醃製料理為題材，更首度與台灣工藝千秋陶坊合作，純手工客製化打造專屬於渥達尼斯磨坊的食器，每個器皿都有自己獨特的表情，與每道料理的內涵相呼應。

以「蔥容」為例，使用台灣在地韭蔥為主體，無韭菜的刺鼻，也無蔥蒜的辛辣，取而代之的是天然的清甜，米其林主廚以巴斯克區的料理手法展現韭蔥風味，並以台灣植物特有檳榔樹為盛裝設計，取其樹幹為原型，拓印出各種相似卻又相異的容器。

台北寒舍艾美酒店旗下的寒舍食譜則是看好疫後高端餐飲消費市場，即日起推出「巡味．年華」懷舊粵菜，由寒舍集團資深行政主廚吳銘儒將原始老店招牌菜、VIP獨家私房菜以及歷任主廚的拿手好菜重現上桌，包含龍鳳補湯、荔茸釀蟹鉗、薏仁先知鴨、港式羊腩煲與手創乳豬糯米等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Chou Chou法式料理餐廳則是主打秋蟹美味，米其林主廚兼經營者林明健攜手主廚陳思凱以法式料理工序為本，融入南洋惹味並適切搭配細緻和風巧妙平衡，以蟹餃、叻沙、九層塔為例，選用新鮮沙公，拌入美極美乃滋、綠豌豆，佐融合胭脂蝦頭、檸檬葉、香茅、椰漿的叻沙醬等。

福容大飯店則是攜手新北市政府，以雙溪山藥入菜，推出福隆山海發財鍋，取用在地貢寮鮑、精選山藥、跑山雞及新鮮藥材，要讓民眾品嚐在地食材料理。（編輯：管中維）1111006