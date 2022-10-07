婦團攜手台灣索尼音樂 提高台灣性別暴力意識

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）婦女團體現代婦女基金會長期提供家庭暴力、性暴力及性騷擾受害者協助，台灣索尼音樂近日與現代婦女基金會合作，將挹注社會公益基金，加強倡導性別暴力議題。

索尼集團全球公益基金從2020年起成立，支持全球各地的公益活動及反種族主義倡議，這2年來，該基金已支持近400個公益團體，包含公民參與、環境保護、刑事司法改革及教育相關等，並持續擴大協助範圍。

現代婦女基金會近日發出新聞稿宣布，已獲得台灣索尼音樂全球社會公益基金的資助，將利用這筆資金拓展重點服務，包含協助台灣家庭暴力及性暴力的受害者，也將透過宣導教育及活動，加強倡導性別暴力議題。

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根據資料，現代婦女基金會成立於1987年，是一個非政府、非營利組織，提供各項關於家庭暴力、性暴力及性騷擾受害者的協助，目前在台灣一共設有6個服務站以及5個法庭服務中心，每年協助超過7000名受害者，提供法律協助、出庭陪同、身心復原及其他相關服務。

現代婦女基金會表示，台灣索尼音樂的社會公益基金將用於現代婦女基金會的最新服務，著重在提升受害婦女的經濟能力，協助受害婦女從各種傷害及經濟脅迫中走出，後續也將計畫與台灣索尼音樂合作，提高各族群對家庭暴力及性別暴力的意識。（編輯：陳政偉）1111007