搶攻疫後旅遊市場 觀光局新加坡地鐵車廂廣告上線

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交通部觀光局新加坡辦事處在新加坡地鐵車廂推出沈浸式廣告，主打野柳地質公園等知名景點的模擬實景，盼吸引星國遊客赴台旅遊。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年10月7日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）台灣即將開放國門，實施入境免隔離。交通部觀光局近期也在新加坡地鐵車廂推出沈浸式廣告，主打阿里山森林鐵路、野柳地質公園等景點的模擬實景，盼吸引星國遊客赴台旅遊。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，13日起實施入境0+7免居家隔離政策，同時也開放觀光團出入境。

觀光局新加坡辦事處繼7月起在當地推出觀光主題巴士後，10月1日起也在新加坡地鐵東北線、濱海市區線車廂內推出沈浸式觀光廣告，延續今年主打的Hello Taiwan, See You Soon主題，展示阿里山森林鐵路、野柳地質公園、高雄流行音樂文化中心及台北101等知名景點的模擬實景，營造置身台灣的視覺效果。

辦事處指出，地鐵車廂觀光廣告預計持續至11月11日止。這次的地鐵車廂廣告如同先前的公車廣告，原本規劃2年前就要投放，但受到疫情影響，延遲至今才登場。

這波地鐵車廂觀光廣告適逢台灣即將開放國門，辦事處表示，盼藉此有助新加坡旅客及早規劃赴台旅遊。

除了地鐵車廂廣告，目前在新加坡武吉士地鐵站、港灣地鐵站站內也可看到台灣觀光主題廣告。

台灣向來是新加坡民眾海外旅遊的熱門選擇之一。據觀光局統計，2019年由新加坡入境的旅客為46萬635人次。

台灣即將邊境解封的消息也吸引許多新加坡旅遊業者及民眾關注，紛紛向觀光局新加坡辦事處詢問入境及檢疫相關規定細節。（編輯：高照芬）1111007

交通部觀光局新加坡辦事處在新加坡地鐵車廂推出沈浸式廣告，主打台北101等知名景點的模擬實景。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年10月7日