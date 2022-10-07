修平科大與宮保第共推數位導覽 手機智慧遊古蹟

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（中央社記者蘇木春台中7日電）修平科技大學與國定古蹟霧峰林家宮保第園區合作，共同研發建置「數位導覽系統」，遊客只要下載手機APP，就可取代傳統租借導覽機，以互動方式進行園區導覽。

霧峰林家宮保第園區3年前起，參加修平科技大學USR種子型計畫「文化資產守護、建構古蹟智慧化暨環境監測先期災害預警系統」，由電機系教授許耿禎帶領學生團隊，在宮保第場域建置多項智慧化設備。

計畫第1年為「智慧守護」先期災害預警系統，第2年推出「蹟不可濕」漏水感測系統，今年則是「漫遊宮保第」數位導覽系統，可取代傳統租借導覽機的方式，遊客只要使用手機就能進行園區導覽。

數位導覽系統今天在霧峰林家宮保第園區舉辦成果發表會，宮保第園區董事長林俊明、修平科大副校長吳東昇等人皆出席。

林俊明會中致詞時表示，透過符合年輕人時下智慧科技方式行銷在地特有文化，並依此作為園區未來智慧化、數位化及在地化的創新服務推動基礎，歡迎民眾到園區智慧旅遊，體驗霧峰及宮保第富含人文底蘊、豐富物產之美。

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吳東昇說明，數位導覽系統透過「可自行維護通用型導覽平台系統」技術，並於園區內建置16個景點藍牙感應器，遊客以智慧型手機開啟藍芽並下載「活動好樂趣」APP，就能探索園區內各景點的人文、歷史及特色。

吳東昇說，目前已建置中文、英文及日文等導覽內容，此外也規劃闖關小遊戲，增加與遊客間的互動及趣味性，遊客無須透過導覽員專人介紹，也能自行探索宮保第的古蹟文化。（編輯：郭諭儒）1111007