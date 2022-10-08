中山大學附中辦無人機營隊 鄰近4校學生也風靡

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國立中山大學附中結合國教署均質化方案，辦理無人機營隊，至今已辦5場次，吸引鄰近國高中、140名學生參與，一同體驗無人機的魅力。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）中山大學附中教師陳振杰引入無人機設備器材，以深入淺出方式帶領學生認識科技新知，不只校內受歡迎，還透過國教署的均質化方案，邀鄰近4所國高中學生，一同體驗無人機魅力。

教育部為了均衡城鄉落差、減少教育機會不公，透過「均質化」方案鼓勵中小學共享資源，將優質課程、活動與鄰近的學校分享，讓各校學生都有更多元的選擇。

教育部今天發出新聞稿，中山大學附中教師陳振杰開發「無人機的奇幻之旅」課程，民國110年首度舉辦無人機營隊，至今已辦5場次，吸引鄰近4所國高中、140名學生參與。

「程式編寫對學生來說本來是枯燥燒腦的，但在要驅動無人機飛行的強烈動機下，每位學生上課專注力都是百分百。」在陳振杰的安排下，營隊學生兩兩編組，設計無人機的飛行軌跡、執行飛行任務，實作課程緊張刺激。

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等熟練基本操作後，再進一步挑戰編隊飛行以及分組積木闖關和飛行競賽。許多學生在營隊結束後仍欲罷不能，看到無人機起飛後，照著自己預先編寫的程式表演，獲得滿滿的成就感。

中山大學附中校長陳修平表示，在資源共享、造福社區的理念下，將持續在社區推廣科學活動，除了提供學生試探及體驗的機會，更期盼帶動社區的科學學習風氣，提升學子競爭力。（編輯：李錫璋）1111008