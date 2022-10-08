公費流感疫苗接種 首週已115.9萬人施打

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）公費流感疫苗1日開打，衛福部疾管署副署長莊人祥今天說，首週已有115.9萬人接種，其中65歲以上民眾占18.4%最多，但學齡前幼兒涵蓋率比去年同期略降，籲家長快帶小朋友接種。

即將進入秋冬流感季，不少專家學者示警今年將會是流感大年，預估今年可能會有約300萬至400萬人感染，衛生福利部疾病管制署今年共提供630萬劑公費流感疫苗給民眾施打。

公費流感疫苗第1階段10月1日開打，疾管署副署長莊人祥今天接受媒體聯訪時表示，「打氣很好」，截至10月7日已有約115萬9000人接種，去年第1週僅約75萬6000人。

莊人祥坦言，去年比較積極推動接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，所以流感疫苗的打氣相對低。

接種人口涵蓋率部分，莊人祥表示，以防疫跟醫事人員的接種率最高，都約25%，至於非醫事專業人員中，65歲以上長者占約18.4%最多，也比去年同期8.2%增加不少。

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不過，學齡前幼兒接種率約8.44%，跟去年同期12.1%相比略少。莊人祥呼籲家長儘快帶小朋友去接種，部分區域已開始出現流感疫情，及早施打才能早點產生保護力。

今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦等11類；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人，自11月1日開打。（編輯：陳政偉）1111008