國慶連假次日國道上午局部塞 午後國5北向部分車多

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）今天是國慶連假第2天，國道上午局部路段壅塞，高速公路局觀測，午後國道5號北向車流也逐漸增加，局部路段車速不到40公里。

高公局發布新聞稿指出，上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢轉接道、湖口至竹北、高架南向機場系統至楊梅端，國3南向中和至樹林、三鶯至龍潭，國1北向圓山至五堵及高架北向下塔悠至汐止系統等，其餘路段行車大致順暢。

另外，上午國道有4起追撞事故，造成回堵2至5公里，包括：國3南向霧峰路段、國1北向台南大灣路段、國1北向高雄岡山路段、國1南向竹北路段。

高公局原本預測，國5北上會從上午11時開始塞車，可能到深夜12時才紓解。

高公局實際觀測，國5北上午後車流開始逐漸增加，下午1時20分，國5北向頭城至坪林，局部路段車速不到40公里。

高公局預判下午易壅塞路段，包括：國1北向西螺-埔鹽系統及苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統。（編輯：張雅淨）1111009