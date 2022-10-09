平凡中的不平凡 師鐸獎得主牽線慢飛天使志工路

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）台北市萬華國中教師陳台瓊是今年師鐸獎得主，她的學生是一群慢飛天使，身為特教老師，秉持「把平凡的事做好就是不平凡」座右銘，為特教生牽線，帶孩子當志工，給予前進動力。

根據教育部新聞稿說明，陳台瓊投入特殊教育長達25年。她的學生是令普通班教師頭疼的特教生，有人剛學會字，隔天就忘；有人高年級了，還需要扳手指算數學；有人渾身坐立難安；有人無法與人正常互動，但他們全是陳台瓊的好幫手，不但是學校回收志工小尖兵，還能進行校外公共服務。

慢飛天使到親子館幫忙擦拭嬰幼兒的嘟嘟車，樂在工作，原本一直手心向上的孩子，知道自己也能手心向下成為給予者，也能成為有用的人，笑容全部掛在臉上，生命從此變得不一樣。在陳台瓊眼中，他們不是弱勢特教生，是有能力服務的人，所以總努力為特教生創造機會。

「來！來！來！我這裡有三位旗下藝人可以來幫忙。」陳台瓊響亮吆喝聲，在她的爭取下，特教生得以一展長才，他們穿梭全校替老師發冬至湯圓，指導普通班的學生回收電池與光碟片，藉由活動的參與，得以磨練社會技能，學習融入人群。

陳台瓊深知特教孩子常感到挫折與無助， 回收活動中，擔心孩子羞怯、無法與人互動，陳台瓊會替他們製作視覺提示卡，讓孩子照表操課，提升膽量與自信，參與活動後，讓孩子發現自己「原來可以成為有用的人」，這樣的生命教育，補足孩子內在的缺口，讓孩子人生有了前進的動力。

「學生們後來都很願意參加這些活動，他們可是很幸福的，除了有工讀費，期末老師還會請喝飲料，我可是連一口飲料都沒有喝到呢。」陳台瓊笑說，開玩笑認為自己真是虧很大。

個性樂觀的陳台瓊，從不喊苦、不喊累，溫柔陪伴特教生走過各種困境，曾經一名患有癲癇與中度智能障礙的孩子，總是抗拒抽血等治療，生氣抓下陳台瓊的頭髮，扯破她的衣服，陳台瓊用耐心逐漸改善她的暴走頻率，運用行為契約，讓孩子百鍊剛化為繞指柔。

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「我的學生時常迷路，有時莫名奇妙去喝個喜酒，就會發現學生站在路邊。」也有過可愛的學生撥電話向陳台瓊打小報告，看到某學生在雙和市場遊蕩，正幫忙看住他，讓陳台瓊好氣又好笑，心中暗想如此這孩子不也在蹺課，但還是一本正經讚美學生，然後跳上摩托車飛車逮人。

陪伴許多特教生走過人生的荊棘，陳台瓊在今年榮獲師鐸獎，雖然這些學生沒有變成「天才」，但至少成為快樂平凡的人。陳台瓊總告訴孩子，「把簡單的事做好，就是不簡單；把平凡的事做好，就是不平凡。」這句話是她教導孩子的座右銘，也成為她一生投身教育的最佳寫照。（編輯：管中維）1111009