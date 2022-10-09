10/9本土4萬4457例 增62死、213中重症

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增4萬4457例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症213例，其中62人死亡；另境外移入增108例。（編輯：張雅淨）1111009

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增44,565例COVID-19確定病例，分別為44,457例本土個案及108例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。

指揮中心表示，今日新增之44,457例本土病例，為20,487例男性、23,951例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（8,730例），臺中市（5,379例），桃園市（4,888例），臺北市（4,580例），高雄市（4,487例），臺南市（3,238例），彰化縣（2,363例），屏東縣（1,229例），新竹縣（1,193例），宜蘭縣（1,183例），雲林縣（1,112例），苗栗縣（1,076例），新竹市（1,048例），嘉義縣（773例），基隆市（751例），南投縣（663例），花蓮縣（617例），嘉義市（456例），臺東縣（335例），金門縣（203例），澎湖縣（141例），連江縣（12例）。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為27例男性、35例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年8月27日至10月6日，死亡日期介於9月27日至10月6日。

指揮中心說明，今日新增108例境外移入個案中，為59例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自中國（4例），新加坡（2例），美國、香港及馬來西亞（各1例）移入，另99例感染國家調查中。入境日期介於今年9月8日至10月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,363,146例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,488,875例排除），其中6,871,538例確診，分別為35,418例境外移入、6,836,066例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,527例COVID-19死亡病例，其中11,511例本土，個案居住縣市分布為新北市2,390例、臺北市1,284例、臺中市1,165例、高雄市1,068例、桃園市883例、臺南市867例、彰化縣655例、屏東縣465例、雲林縣357例、南投縣356例、苗栗縣310例、嘉義縣278例、基隆市256例、宜蘭縣248例、花蓮縣201例、嘉義市189例、新竹縣188例、臺東縣160例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）