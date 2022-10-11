高雄機場大航廈2023年動工 容量提高6成

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）高雄國際機場將新建一座同時容納國內線與國際線的大航廈，預計明年下半年動工，為不影響現有機場營運，工期較長，分2階段，分別於2032年及2040年完工，容量提高6成。

民航局今天在交通部例行記者會上，介紹高雄機場新航廈進度。

民航局場站組長林宏憲說，目前高雄機場國際線與國內線航廈分居兩側，中間有連通走道，新航廈會將2座航廈合而為一；第1期工程主要為興建新航廈主體東側、國內與國際共用新登機廊廳及機坪，已於9月決標選出專業顧問團隊，前置工程預計明年下半年續動工，約需花5年時間。

林宏憲說，新航廈第1期工程工區位在既有航站區，為維持機場營運不中斷，須先遷移工區內的設施，辦理包括A滑行道北移、新建立體停車場、遷移共同管溝等前置工程，騰出空間後才能進行新航廈主體工程，第一期完工時間預定在2032年。

林宏憲說，高雄機場新航廈第1期完工後，國內及國際線就可同時搬遷到新航廈，之後開始第2期工程，也就是主體航廈的西側，預計2040完工，全部留給國際航線。

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林宏憲說，目前高雄機場國際航廈旅線旅客容量是609萬人，國內航廈是420萬人，機場總容量1029萬人，但高鐵通車後，國內航廈需求下降，新航廈的設計容量是國際航廈1490萬人，國內航廈160萬人，機場總容量1650人，提高約6成。

民航局發布新聞稿，高雄機場新航廈專業顧問團隊由亞新工程顧問公司、美商傑明工程顧問公司及大林聯合建築師事務所組成，並由荷蘭商空港顧問公司（NACO）與慕尼黑國際機場（MAI）為技術顧問。（編輯：卞金峰）1111011