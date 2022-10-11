更多編輯台推薦新聞：
卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選
生活

卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗
生活

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7
運動

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股重摔近600點 金管會擴大限空令再降借券限額
首頁 / 生活

2024台灣燈會在台南 規劃水陸聲光饗宴

2022/10/11 17:48（10/11 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部觀光局11日宣布2024台灣燈會將在台南舉辦，台南市政府初步規劃在台南高鐵特定區設置主場展燈區，安平燈區以台南運河水域光藝展演為主，交通部人員並到台南場勘。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月11日
交通部觀光局11日宣布2024台灣燈會將在台南舉辦，台南市政府初步規劃在台南高鐵特定區設置主場展燈區，安平燈區以台南運河水域光藝展演為主，交通部人員並到台南場勘。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）交通部觀光局今天宣布2024台灣燈會將在台南舉辦，台南市政府初步規劃在台南高鐵特定區設置主場展燈區，安平燈區以台南運河水域光藝展演為主，呈現水陸聲光雙重饗宴。

台南市長黃偉哲下午透過新聞稿表示，過去台南縣市未合併直轄市前共曾舉辦過3次台灣燈會，原台南市在2005年及2006年舉辦，原台南縣則是在2008年舉辦，距今都已10多年，2024為台南400年，感謝交通部觀光局與評選委員給台南市政府機會，各局處將通力合作，全力以赴。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，2024台灣燈會初步規劃以「台南400光年」為題，主展場燈區以台南高鐵特定區為主，策展主軸以綠能科技為概念，將結合數位藝術及多媒體應用引進國際級的光影藝術，象徵台南展望下一個百年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

郭貞慧指出，安平燈區則以台南運河水域光藝展演為主，透過台南豐厚文化底蘊展現燈藝美學，市府也將積極規劃活動串聯月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節等既有知名燈節，期待點亮南台灣，呈現有別以往的水陸聲光雙重饗宴。

郭貞慧表示，2024台灣燈會是台南400年一開年首個國際級大型觀光活動，市府將持續與交通部觀光局研議策展方向，讓台南的城市國際能見度再上一層。（編輯：卞金峰）1111011

郭貞慧
台南景點連假湧遊客 安平老街周邊人最多 麗娜輪通過夜航測試 重返安平馬公航線
黃偉哲
謝龍介控黃偉哲發消費券賄選 南市府：與選舉無關 台南黑面琵鷺數量突增 國慶連假吸遊客
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族