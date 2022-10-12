17歲少年七星潭落海 掙扎2小時致橫紋肌溶解

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮17歲男孩日前意外在七星潭落水，在大海中奮力掙扎2小時才游上岸，被緊急送花蓮慈濟醫院急診，肺部因嗆水而引發吸入性肺炎，且全身多處肌肉疼痛，第一時間判斷是橫紋肌溶解症。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞稿表示，2022年中秋節當晚，17歲的小宇（化名）意外落水七星潭，被送到急診室時意識清醒，不斷向醫療人員反映自己全身都非常痛，當日兒科急診值班主任陳明群第一時間判斷此情況可能是橫紋肌溶解。

陳明群表示，橫紋肌溶解症是人體肌肉急速損傷，導致肌肉細胞壞死，除了會引發劇烈疼痛外，肌肉細胞受損後也會導致肌球蛋白滲漏，進入尿液中形成肌球蛋白尿，嚴重時甚至可能因急性腎小管受損引發急性腎損傷，因而有致命風險。

確診後需要盡快給予大量水分，讓肌肉中滲漏出的肌球蛋白盡快從體內隨尿排出，以減少對腎臟的損害。

陳明群表示，比較棘手的是，小宇急性腎損傷和避免肺部呼吸功能惡化的治療方法，是相互衝突的。由於小宇還有嗆水導致的吸入性肺炎，若肺炎情況惡化，可能會導致死亡率高達40%至70%的「急性呼吸窘迫症候群」（ARDS），是非常危險的病症，因此治療時必須限制水分的給予，以免造成肺部積水。

小宇入院後在兒科加護病房接受觀察，由兒科團隊謹慎拿捏病患補充的輸液量多寡，經過前期最危險的2至3天，確認肺炎情況逐漸改善，才轉往普通病房，接受後續的腎臟、肺部以及肌肉復健治療。

「謝謝醫療人員的用心照顧，現在我已經不會喘，身體也不痛了」，出院當日小宇開心表示，幸好自己水性不錯，幸運撿回一條命。

復健科醫師鄭弘裕指出，小宇的橫紋肌溶解症屬於過度運動所導致，因肌肉組織已遭到破壞，短期內會出現使不上力的情況，目前可行走距離和時間都不長，需要透過長時間復健運動，讓身體適應，慢慢恢復肌力。（編輯：陳仁華）1111012