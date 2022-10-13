陸蟹自行車道遭路殺 荒野保護協會籲設解說牌和警語

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北13日電）荒野保護協會今天表示，今年在紅樹林捷運站周邊的自行車道記錄到18隻遭路殺的陸蟹，其中包含3隻抱卵的母蟹；呼籲相關單位設置解說牌和警語，減少陸蟹遭到路殺的機會。

荒野保護協會今天發布新聞稿表示，今年6月底至9月底，荒野保護協會在新北市淡水區紅樹林捷運站周邊的自行車道進行19次的護蟹行動，記錄到7種、532隻陸蟹，其中以紅螯螳臂蟹為主。

調查結果顯示，在金色水岸自行車道約4.0公里處的交叉路口，於水溝、草地棲息陸蟹數量最多；今年也首次在自行車道上記錄到凹足陸寄居蟹、帝王仿相手蟹以及日本絨螯蟹，前兩者更是近年來在淡水河流域公開的數據資料中，首次記錄到的物種。

協會指出，同時也在調查路段記錄到18隻不幸遭路殺的陸蟹，其中包含3隻抱卵的母蟹，每一隻抱卵母蟹死亡，就相當於失去上萬條生命；最容易發生陸蟹路殺事件的熱點在金色水岸自行車道3.2公里至3.4公里處，主因是道路兩側皆為適合陸蟹生長的草地，但棲地卻被自行車道切割開來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

協會建議相關單位在陸蟹出沒熱點設置解說牌，讓民眾隨時可以認識及親近珍貴的生態，並且在路殺熱點搭設生態廊道與警示標語，引導陸蟹走入截水溝避免直接穿越人車用道，也提醒用路人在經過時減速慢行，減少陸蟹遭到路殺的機會。

荒野保護協會今年在台北捷運公司及歐特儀公司的協助下，首度在捷運紅樹林站轉乘停車場內放置數個庇護瓶並張貼告示，發現的民眾或志工可即時自行依告示步驟將陸蟹放生。統計共幫助83隻陸蟹平安返家，躲過在停車場內被路殺或乾竭的危機。（編輯：張芷瑄）1111013