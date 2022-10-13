星馬首發團訪台 業者盼實地體驗開發新行程

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（中央社記者侯姿瑩新加坡13日專電）歷經900多天的嚴格防疫檢疫規範，台灣國境今天正式解封，星、馬都有首發踩線團搶在首日赴台。業者期待實地了解台灣疫後現況，並藉此機會體驗新景點，以利開發新旅遊行程。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，今天起實施入境「0+7」免居家隔離政策，同時開放觀光團出入境。

觀光局駐新加坡辦事處邀集當地4家主力旅遊業者組成首發團，搭乘星宇航空赴台踩線。辦事處表示，這次行程除配合2023台灣燈會在台北，安排業者登上台北雙層餐車，還包括南港茶葉製造示範場、基隆和平島、正濱漁港、八斗子車站等景點，體驗深澳鐵道自行車、礁溪溫泉及參訪宜蘭食農教育。

辦事處指出，這5天的行程也安排業者體驗米其林、清真認證餐點，以利業者規劃更豐富多樣的台灣旅遊行程在星上市。

對於台灣邊境開放，新加坡業者首發踩線團團員之一、南和旅行社總經理黃馷沁接受中央社記者訪問時表示，「非常興奮、非常期待」。目前已接到許多顧客陸續報名赴台行程，尤其客製化的小型旅遊團特別受歡迎。

她說，參加這次踩線團希望親自了解「0+7」措施及台灣3年後的現況。

黃馷沁表示，公司首個疫後赴台旅遊團將於下週出發，2名顧客規劃到台灣拍婚紗。

她估計，目前赴台旅遊費用跟疫情前相比約上漲2成，但並非只有台灣如此，日本、歐洲的旅遊費用也都變貴，旅客可以接受也能理解。只要符合乾淨、安全及適合旅遊等條件，台灣還是新加坡人海外旅遊的首選之一。

新加坡大通旅遊產品及銷售經理史麗霞受訪表示，這次到台灣踩線希望看看新的景點，以便規劃新行程，「台灣有很多東西可以玩、有很多新的發展」。

她說，近期有很多客人迫不及待要到台灣旅遊。公司首個疫後赴台旅遊團預計11月初出發。

隨著台灣開放邊境，華航自10月開始，往返台星的航班由先前每週3班增至每天一班，並固定以空中巴士A350機型執飛，可加班因應市場需求；長榮航空目前每週5航班往返台星，預計11月之後倍增至每週10班；星宇自10月開始每天一航班往返台星，9月則是一週5班。

另外，馬來西亞部分，觀光局駐吉隆坡辦事處表示，多家馬國旅遊業者紛紛推出台灣疫後旅遊團，今天共有3團分別搭乘華航、長榮及星宇等台籍航空出發。同日還有4個媒體團出發赴台踩線。

辦事處指出，除一般旅客外，還有多名網紅赴台搶先開箱台灣美食、美景，規劃走訪九份與十分老街等景點及品嚐台灣道地的清真牛肉麵與珍珠奶茶。

除此之外，馬來西亞華人旅遊業公會總會長包一雄也率團前往台灣參訪。他說，台灣是大馬民眾首選旅遊目的地，盼藉由這次參訪掌握最新旅遊資源特色，未來可推出更多元的台灣旅遊產品給顧客。

觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼表示，自大馬疫情趨緩後就積極運用多元主題宣傳台灣觀光，包括目前有200輛OhBear Go!台灣雙鐵旅遊宣傳車在大馬街頭穿梭。

據觀光局統計，2019年由新加坡入境的旅客為46萬635人次；由馬來西亞入境的旅客為53萬7692人次，居東南亞之冠。（編輯：陳惠珍）1111013