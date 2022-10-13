更多編輯台推薦新聞：
看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球
國際

看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣
生活

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

屏鵝公路景觀優化 挖埋工程進度已逾90%

2022/10/13 18:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北13日電）交通部公路總局今天說，屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫的管道挖埋工程進度已超過90%，後續將陸續進場布纜及拔除桿線。

交通部公路總局今天發布新聞稿表示，「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」分為台1線高屏大橋~潮州、潮州~水底寮、水底寮~楓港及台26線楓港~恆春共4標工程進行纜線地下化及景觀優化工程。

其中纜線地下化工程為公路總局三工處、台電公司、中華電信公司與屏東縣政府警察局等單位的跨機關共同合作，才可順利整合各種纜線一併下地完成，整體施工順序先由三工處進行管道挖埋回填，接續由台電公司、中華電信公司及屏東縣政府警察局等單位進場布設地下纜線、停電拔除地上路側電桿，再將人手孔蓋調降之後，最後再由三工處進行全路幅瀝青混凝土路面刨鋪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公路總局指出，計畫管道挖埋工程進度已超過90%，現正由管線單位陸續逐段進場布纜及拔除桿線中，今天首鋪路段為第4標（楓港~恆春）的台26線11k+500-14k+000（修海山莊至海口路段），第4標後續將逐段於5K+800~6K+600（H會館路段）及20K+000~23K+500（恆春機場~網紗路段）等路段進行AC路面刨鋪。

公路總局指出，第3標（水底寮~楓港）路段於10月19日起，也即將開始逐段完成桿線拔除及路面瀝青混凝土刨鋪作業，用路人行經上述路段請減速慢行，確實依指示標誌及交通指揮人員引導謹慎通行。（編輯：陳政偉）1111013

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族