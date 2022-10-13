屏鵝公路景觀優化 挖埋工程進度已逾90%

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（中央社記者余曉涵台北13日電）交通部公路總局今天說，屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫的管道挖埋工程進度已超過90%，後續將陸續進場布纜及拔除桿線。

交通部公路總局今天發布新聞稿表示，「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」分為台1線高屏大橋~潮州、潮州~水底寮、水底寮~楓港及台26線楓港~恆春共4標工程進行纜線地下化及景觀優化工程。

其中纜線地下化工程為公路總局三工處、台電公司、中華電信公司與屏東縣政府警察局等單位的跨機關共同合作，才可順利整合各種纜線一併下地完成，整體施工順序先由三工處進行管道挖埋回填，接續由台電公司、中華電信公司及屏東縣政府警察局等單位進場布設地下纜線、停電拔除地上路側電桿，再將人手孔蓋調降之後，最後再由三工處進行全路幅瀝青混凝土路面刨鋪。

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公路總局指出，計畫管道挖埋工程進度已超過90%，現正由管線單位陸續逐段進場布纜及拔除桿線中，今天首鋪路段為第4標（楓港~恆春）的台26線11k+500-14k+000（修海山莊至海口路段），第4標後續將逐段於5K+800~6K+600（H會館路段）及20K+000~23K+500（恆春機場~網紗路段）等路段進行AC路面刨鋪。

公路總局指出，第3標（水底寮~楓港）路段於10月19日起，也即將開始逐段完成桿線拔除及路面瀝青混凝土刨鋪作業，用路人行經上述路段請減速慢行，確實依指示標誌及交通指揮人員引導謹慎通行。（編輯：陳政偉）1111013