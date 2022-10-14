調查：縣市教育政策 家長最在意校園安全

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（中央社記者陳至中、實習記者胡翔惠台北14日電）多個家長團體今天公布2022縣市長選舉教育政策調查結果，家長最在意的議題是「校園安全」，包括霸凌、毒品、菸品、性騷擾的威脅，呼籲參選人拿出政見。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟等多個團體今天上午在台北召開記者會，公布「2022年家長期待縣市長候選人回應教育政策議題票選結果」，在10月3日到9日間共完成3810份有效問卷。

國教盟理事長陳鐵虎指出，根據彙整票選結果，全國家長最在意的議題是「校園安全」。校園應該是最安全的地方，卻屢屢遭毒品、菸品入侵，且孩子也可能遭受霸凌、性騷擾。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，霸凌事件增加，影響孩子品格實踐，網路世代加速霸凌事件傳播，在事件處理實務上，校方常會以持續性作為構成霸凌的依據，但校園暴力往往只要發生一次，就會對學生身心造成嚴重影響，盼各縣市長候選人能提出政策，有效減少霸凌的發生。

108課綱也是家長關注的議題之一，國教盟監事長王立昇表示，曾有高中生自主提出調查報告，指6成的學生認為學習歷程檔案擠壓了學習時間，學校開設的選修課程未能完全符合學生的需求。他認為108課綱理想高，但很多教師還沒準備好，政策就上路了，希望參選人能為孩子的學習及未來，提出具體解決措施。

台灣愛兒親師家長協會理事長張文昌指出，技職教育的老師能夠幫助學生和業界接軌，達到「務實致用」的目標，讓每一個孩子都能適性發展。針對教育經費的運用，希望擴編做出妥善的運用，提高學生學習效能，也呼籲各縣市長參選人正視師生比例、空間品質的提升，採取具體措施。

另外包括品格教育、不適任教師處理、技職教育如何務實致用、擴編教育經費、改善幼教生師比、強化家長參與，以及家庭教育、特殊教育等議題，也都是家長關注的焦點。

愛兒樂創益家庭關懷協會理事長陳德智表示，學校人員和行政單位對家長參與常持負面看法，希望參選人提出政見，建立家長參與教育事務的機制，而非流於形式或背書。他也建議，政府應鼓勵企業推動家庭教育的文化範圍，僅強調職場女性比例、育嬰留停人數，不等於有好的職場環境。

陳德智也提到，特殊生越來越多，障別越來越複雜，IEP（個別化教育計畫）如何能符合學生需求，方法和運作非常重要，期待能有改善。

國教行動聯盟將於11月3日舉辦一場台北市長參選人的政策座談會，邀請民主進步黨參選人陳時中、中國國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊3人參與。相關資訊可參考國教盟網站。（編輯：陳政偉）1111014