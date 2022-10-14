玩味台南 中英文「台南米其林 美食特搜站」上線

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（中央社記者張榮祥台南14日電）為推廣美食，南市府將為應戰米其林評鑑規劃的占星嘉年華投票活動網站再優化，結合入選米其林指南業者情報，推出的「台南米其林 美食特搜站」中英文網站今天再上線。

國際級美食評鑑「米其林指南」今年首度將台南納入評鑑城市，台南有27間美食店家獲得必比登推介，另有17家評審推薦入選餐廳，共44間餐廳店家獲得國際評鑑肯定，是今年新入選餐廳總數最多的城市，證明美食旅遊是台南觀光的軟實力之一。

台南市長黃偉哲表示，「米其林指南」評鑑是一項長程賽，今年達到44家獲獎成果後，要繼續面對之後挑戰，一年要比一年更好。市府推出各種美食、米其林相關活動及輔導會，除協助業者備戰米其林評鑑，也藉此敦促台南餐飲業者無論是料理或是服務品質全面提升，不僅在國內知名，更進一步推向國際。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧說，台南37區有太多隱藏版美食等待民眾、米其林評審發掘。「台南米其林 美食特搜站」，不僅針對今年獲獎業者設置專區，為了讓民眾的台南品味之旅不要有遺珠，另設置台南尋寶圖專區，將之前參與活動的業者情報與今年指南入選業者情報結合，以37區台南行政區分類，讓民眾更容易搜尋使用。同時網站也會公布6條台南米其林參考遊程，讓民眾規劃屬於自己的台南玩味之旅。

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為持續推廣台南美食觀光，觀旅局今天新聞稿表示，將為應戰米其林首年評鑑所規劃的「台南米其林占星嘉年華」全民投票活動網站再優化，結合今年度入選2022米其林指南業者情報，推出「台南米其林 美食特搜站」中英文網站。

配合平台優化上線!同步推出「幸運星轉盤」以及「我是米其林美食家！」活動，即日起至11月15日，參加者有機會抽到今年台南米其林指南入選業者提供2000元餐券，限定數量有限要把握機會。「台南米其林 美食特搜站」https://www.michelinstar.twtainan.net/ （編輯：孫承武）1111014