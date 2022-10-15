白冷圳通水90週年紀念 文化祭熱鬧登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中新社白冷圳興建至今邁入第90週年，台中市白冷圳水流域發展協會15日舉辦紀念活動，感念日本時代原創水利工程的工程師磯田謙雄，客委會主委楊長鎮（後右2）也出席，和與會者在磯田謙雄銅像旁合影留念。（客家委員會提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市新社區白冷圳通水今年邁入第90週年，今天除舉辦文化祭紀念活動，活動中安排獻花致敬工程師磯田謙雄，另還有文化市集，鄉親感受新社在地文化、人文歷史。

台中市新社區白冷圳興建至今邁入第90週年，台中市白冷圳水流域發展協會今天舉辦白冷圳文化祭90周年通水式紀念特別活動，感念日本時代原創水利工程的工程師磯田謙雄，以白冷圳通水式生日作為致敬「磯田謙雄工程師日」的感恩追思日，並安排獻花致敬儀式。

客家委員會主委楊長鎮出席，他感念磯田謙雄工程師，也提到早期爭奪水資源常引起跨族群間的競爭，因此解決了水的問題，不僅解決了生存的問題，更打造了和諧社會的基礎。

楊長鎮指出，白冷圳這個工程造福了主要說大埔腔客語的地區，包含東勢、新社、石岡這三個鄉鎮，感謝當年有一群人及偉大的工程師，在這樣窮山峻嶺裡面完成水利建設，讓後人得以共同和樂的生活在這片土地上。

白冷圳文化節活動今年盛大慶祝，除進行獻花感恩儀式，下午在新社櫻花鳥森林擴大舉辦文化市集，許多團體舞蹈演出，氣氛熱鬧。（編輯：卞金峰）1111015