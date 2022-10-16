年底前飛日砍班多 台虎擬派員工支援地面人力

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（中央社記者余曉涵札幌16日電）為了解決赴日本航班取消的問題，台灣虎航董事長陳漢銘今天赴日本跟各場站協調，提出派台灣員工支援地面人力，以減少航班取消。

台灣虎航年底前飛日本航班因日本場站人力缺乏等因素，導致大量砍班，引發購票民眾抱怨，台灣虎航除了提出相關改票措施外，台灣虎航董事長陳漢銘今天也赴日要與東京、大阪、沖繩及新千歲場站協調人力問題。

陳漢銘向媒體表示，日本場站人力不足的部分分成2大區塊，一塊是海關、移民關及檢疫等之前因COVID-19導致縮減人力；另一塊則是場站的地面人力不足。

陳漢銘說，海關等人力不足的問題無法幫忙解決，但地面人力不足問題台灣虎航可以幫得上忙，將與場站協調，由台灣虎航自己派遣台灣人力到日本場站支援，以台灣虎航航班為優先，希望能夠改善航班取消的問題。

陳漢銘說，台灣虎航有30名員工有意願赴日本支援人力不足的過渡期，新千歲機場已達到初步默契，盼透過各方面協調，讓接下來台灣旅客的出國旺季行程不受影響。

陳漢銘表示，他預計19日返台，屆時也將再詳細對外報告這趟赴日的協調結果。

陳漢銘強調，雖然台灣虎航只能針對重點場站給予支援，但透過虎航綿密航點，希望讓選擇二線航點的旅客也能夠赴日，「這已經是能做到的最大努力了。」

陳漢銘也提到，台灣虎航的促銷，是希望讓旅客可以外出旅遊，並看到旅遊復甦的力道，希望旅客可以理解跟諒解這是復甦初期的難處。（編輯：張芷瑄）1111016