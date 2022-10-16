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布袋好美里第7年圍籬定沙 數百志工冒強風參與

2022/10/16 19:12
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）公私協力保護布袋好美里沙灘活動，甫獲得「全球百大目的地永續故事獎」，今天下午數百名志工再度進行圍籬定沙，冒著颱風外圍氣流帶來的強風，持續第7年為復育沙灘而努力。

嘉義縣布袋好美里沙灘，因氣候變遷、堤防興建等因素導致沙灘快速流失，2016年起台灣基督長老教會嘉義中會牧師黃智鴻，帶領教會300位志工與地方民眾合作，每年10月圍籬定沙、4月植樹，復育沙灘。

黃智鴻接受中央社記者訪問表示，今天志工再度齊聚好美里沙灘，以漂流到沙灘的蚵棚竹子，加上枯枝進行定沙，每年可讓定沙區域沙灘長高150公分；然後種植馬鞍藤讓沙土固定，再種植木麻黃等樹種復育沙灘，7年來已多出25公頃以上的沙地與林地。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川，今天也一起參與圍籬定沙；陳煜川告訴中央社記者，公私協力保護布袋好美里沙灘活動，使海岸線外推300米，逐步恢復海灘原狀，管理處將其寫成故事，獲選今年「全球百大目的地永續故事獎」，成為國際認證的綠色永續旅遊目的地。

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陳煜川說，未來會將保護布袋好美里沙灘的故事，向遊客宣傳，更希望遊客能一同參與這個永續保護環境的活動。

雲嘉南濱海國家風景區管理處指出，「全球百大綠色旅遊目的地」（the Global Top 100 Green Sustainable Destinations）認證競賽，由總部位於荷蘭的非營利組織綠色旅遊目的地基金會（Green Destinations Foundation）主辦，今年邁入第8年。（編輯：陳仁華）1111016

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