境外茶冒充台灣茶 茶改場多重元素檢驗法全揪出來

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農委會副主委陳駿季（圖）17日到嘉義縣參加茶改場新設梅山試驗站啟動儀式表示，茶改場開發多重元素檢驗法，建立判別國產和境外茶葉的鑑別技術，外國產地茶葉冒充台灣茶，都會被揪出來，並呼籲茶行業者勿魚目混珠，詐騙消費者。中央社記者蔡智明攝 111年10月17日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）農委會副主委陳駿季今天到嘉縣參加茶改場新設梅山試驗站啟動儀式表示，茶改場開發多重元素檢驗法，建立判別國產和境外茶葉的鑑別技術，外國產地茶葉冒充台灣茶，都會被揪出來。

陳駿季在梅山試驗站啟動儀式致詞表示，日前政府查緝到107公噸的走私茶，不肖業者是從中國運到越南洗產地，再從越南走私入台灣，混充台灣茶出售。

陳駿季說，過去因為茶品種外觀一樣，很難從基因表現判斷真偽，茶改場開發多重元素檢驗法，透過精密儀器檢測分析不同國家產地茶葉中多種微量元素含量特徵，再搭配收錄各國的茶葉所建立的資料庫，建立判別國產和境外茶葉的鑑別技術，冒充或混充台灣茶都會被揪出來。

陳駿季呼籲茶行業者勿魚目混珠，詐騙消費者，既然要稱是台灣茶，就應該要是道地在台種植，保護台灣辛苦的茶農，走私茶流入市面是大家都不願看到的局面，政府會善盡把關責任。

農委會茶葉改良場長蘇宗振表示，新設梅山試驗站臨近嘉義梅山樟樹湖茶區，總佔地面積約9.8公頃，海拔高度1618公尺，遠超高山茶須種植在1000公尺以上海拔高度的定義，是極為難得的高海拔試驗場域。

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蘇宗振指出，在今天啟動儀式中公布試驗站建築設計模型，試驗站位於林務局所轄的185林班地，已完成土地移撥程序，期待年底前可動工；未來試驗站將因應氣候變遷調整種植技術，造福中高海拔的茶產業，台灣茶會更加優良。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人，今天上午與陳駿季、蘇宗振一同參與啟動儀式。翁章梁表示，將來試驗站運作後，除對山區的茶會產生歷史性影響，咖啡產業也會受惠，讓茶農、咖啡農經濟收入再增加。（編輯：陳仁華）1111017

農委會茶葉改良場17日在嘉義縣舉辦新設梅山試驗站啟動儀式，公布試驗站建築設計模型，試驗站位於林務局所轄的185林班地，已完成土地移撥程序，期待年底前可動工。中央社記者蔡智明攝 111年10月17日