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婚禮產業回溫 雲品接單近百組

2022/10/17 16:46
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（中央社記者江明晏台北17日電）「結婚採購節」於16日落幕，有超過千對新人不畏風雨參加，雲品指出，集團當天接單超過近百組，且均以明年9月前婚禮為主，可見婚禮產業已陸續回溫。

疫後婚禮產業回溫，雲朗觀光集團今天發布新聞稿宣布，旗下宴會場地推出的無條件取消婚宴政策，自即日起將延長至明年的8月31日，搶攻婚禮復甦商機。

雲品指出，新莊頤品大飯店舉辦的「新娘物語結婚採購節」16日落幕，邀請婚紗業、婚攝業、喜餅業與婚戒品牌等近百家婚禮相關產業參與盛會，當天遇尼莎颱風外圍環流加上東北季風影響，帶來劇烈豪雨，但不影響新人想婚心情，有超過千對新人參加，成為這2年疫情難見的空前盛況。

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雲品指出，集團當天接單超過近百組，且均以明年9月前婚禮為主，可見婚禮產業已陸續回溫，同時新人婚禮準備期縮短，意味著辦理婚禮與婚宴希望可儘量不受疫情所打亂。

此外，雲品分享，採購節現場詢問度最熱烈的，除了海外婚禮以旅行為主、婚禮為輔的「秘密婚旅」之外，最受歡迎的是自即日起預訂明年2月28日前的喜宴，至辦理的前10天，不須任何理由可無條件退還100%定金。無條件取消方案增加辦理婚宴的靈活度與彈性，讓許多新人無負擔的完成婚姻大事，更成功在疫情之下搶攻結婚商機。（編輯：張均懋）1111017

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