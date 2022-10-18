桃園楊梅清晨16.5度 吳德榮：北台灣偏濕冷

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氣象專家吳德榮表示，18日迎風面水氣仍多，北台灣濕冷、中南部晴時多雲。圖為走在台北市內湖科技園區街頭的民眾中午撐傘遮雨。（中央社檔案照片）

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中央社記者張雄風台北18日電）根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為桃園市楊梅區攝氏16.5度。氣象專家吳德榮表示，今天迎風面水氣仍多，北台灣濕冷、中南部晴時多雲；週末可能又有熱帶擾動發展成颱風，需再觀察。

根據中央氣象局網站，今天清晨平地最低溫為桃園市楊梅區16.5度、觀音區16.7度；平地低溫前10名約在17度左右，多位於桃園、新竹、新北一帶。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天迎風面水氣仍多，北部、東半部仍有局部雨，中南部晴時多雲，北台灣濕冷，其他地區早晚涼冷。

吳德榮提到，統計15日至17日最大累積雨量為台北擎天崗1850毫米。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，19至21日水氣減少，各地晴時多雲，東北部有局部短暫雨；明天各地早晚仍偏涼微冷、20、21日氣溫漸升，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，22至24日有熱帶擾動通過呂宋島，進入南海，有發展成颱的機會；台灣水氣增多，北部、東半部轉為有雨的天氣。是否會與東北季風產生「共伴效應」都還得再觀察，各國模式模擬有很大差異，隱含有較大的「不確定性」。（編輯：張銘坤）1111018