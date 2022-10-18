中醫治療甲狀腺結節 縮小效果佳

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台中慈濟醫院中醫部醫師鄭群耀（右）表示，有病患接受中醫治療甲狀線結節，2個月後，結節縮小40%，效果顯著。圖為鄭群耀為病人脈診，非當事人僅供示意。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月18日

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）48歲王先生右側甲狀腺有一個1公分結節，他到台中慈濟醫院接受中醫治療甲狀腺結節，2個月後，結節縮小40%，效果顯著，目前仍須追蹤治療。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿，中醫部醫師鄭群耀表示，甲狀腺結節的發生，是由於體內甲狀腺激素分泌不足，導致甲狀腺反復增生和不均勻的復原反應所造成，出現單一腫塊叫「單一結節」，多顆腫塊為「多發性結節」。

他指出，現代人快速的生活節奏和高度工作壓力，甲狀腺結節患者增加，幾乎是甲狀腺疾病首位。甲狀腺結節多無臨床症狀，小的結節很難發現，頸部沒有特殊症狀也沒有壓迫感，大多數患者不易察覺。

常是因合併甲狀腺功能異常、例行健康檢查或定期甲狀腺超音波檢查、頸部腫大或產生壓迫症狀、呼吸困難、吞嚥時異物感及容易嗆到等症狀而被發現。甲狀腺結節有機會癌變而成為甲狀腺癌。

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甲狀腺結節發病機理尚不明確，鄭群耀認為，可能與飲食中的碘攝取量、家族遺傳、機體自身免疫因素、物理化學方面的刺激、細胞因數的失衡、內分泌失調等諸多因素相關。中醫觀點則認為甲狀腺結節起因多為憂思鬱怒、肝鬱火伏或情志內傷、肝失條達導致肝氣鬱結而引發。

鄭群耀說，中藥治療甲狀腺結節主要為理氣化痰、消癭散結以及活血祛瘀，常用藥物為夏枯草、當歸、牡蠣等活血祛瘀藥、清熱藥、化痰止咳藥和理氣藥。王先生經中藥治療，甲狀腺結節雖已小，仍須定期回診。（編輯：謝雅竹）1111018